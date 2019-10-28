В Брюсселе пройдет очередной етап трехсторонних переговоров о транзите российского газа Украиной

В столице ЕС 28 октября пройдут трехсторонние консультации с участием директора "Нафтогаза" Андрея Коболева и директора "Газпрома" Алексея Миллера. Будут обсуждать долгосрочный транзит газа по территории Украины после 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.

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Стоит отметить, что перед трехсторонней встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Шефчович встретится с обеими делегациями Украины и РФ.

Я хочу развить конструктивный дух, который появился во время наших последних переговоров, когда мы пришли к сближению позиций по некоторым вопросам,

– отметил Шефчович.

Краткие итоги первого этапа газовых переговоров:

Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.

На конструктиве отметил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.

Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита . Россия продолжает настаивать на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.

. Россия продолжает настаивать на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража. Кабинет Министров даже рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа . Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

Что известно о транзите российского газа через Украину?Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому до 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.



Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.



До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину . В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.