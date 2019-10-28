У Брюсселі пройде черговий раунд тристоронніх перемовин щодо транзиту російського газу Україною

У столиці ЄС 28 жовтня пройдуть тристоронні консультації за участі директора "Нафтогазу" Андрія Коболєва та директора "Газпрому" Олексія Міллера. Обговорбватимуть довгостроковий транзит газу територією України після 2019 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії.

Цікаво: Експерт: Для України найвигідніший варіант – відсутність контракту з "Газпромом"

Варто зазначити, що перед тристоронньою зустріччю віцепрезидент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович зустрінеться з обома делегаціями України і РФ.

Я хочу розвинути конструктивний дух, який з'явився під час наших останніх переговорів, коли ми прийшли до зближення позицій з деяких питань,

– зазначив Марош Шефчович.

Короткі підсумки першого етапу газових переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.

Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзит у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Кабінет Міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу . Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тому до 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.



Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.



До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну . Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.