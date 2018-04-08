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В Холодном Яру массово зацвели редкостные подснежники: сказочные фото

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В Холодном Яру на Черкасщине, на площади более 60 гектаров расцвел редкий подснежник складчатый. Полюбоваться красотой съезжаются сотни туристов. Однако не все они ограничиваются фотографированием первоцветов. Многие из них также хотят прихватить с собой частичку красоты, не задумываясь, что уничтожают редкие краснокнижные растения.

Уже 17 лет каждой весной первоцветы Холодного Яра защищают студенты-экологи и биологи.

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Юные инспекторы ежедневно преодолевают 20 километров лесных дебрей, чтобы осмотреть все наиболее цветущие участки. Говорят: злостных браконьеров мало, больший вред наносят обычные туристы. За последнюю неделю таких остановили больше десятка.


Подснежник складчатый в Холодном Яру

"Каждые 10-20 минут двое людей обходят территорию вокруг. Это помогает выявить людей, которые исподтишка подбежали, такое бывает очень часто, сорвали и наутек", – рассказал общественный инспектор Андрей Журавель.


Подснежник складчатый в Холодном Яру

В Холодном Яру на Черкасщине растет самая большая в мире равнинная популяция подснежника складчатого. Еще 20 лет назад цветение первоцветов не было таким обильным, цветы никто не охранял, и туристы упорно собирали букеты краснокнижных растений.


Подснежник складчатый в Холодном Яру

"Если мы сорвем подснежник – мы его убьем, здесь прямая зависимость. Конечно, популяция от этого не погибнет, но учитывая то, сколько людей приезжает сюда каждый день, вред может быть значительным. Кроме того, цветы вытаптываются, меняются условия роста", – отметил биолог Александр Спрягайло.


Краснокнижные подснежники в Холодном Яру охраняют студенты и биологи

Благодаря постоянной охране лесоводами и студентами краснокнижные цветы распространились уже на 60 гектаров леса. А в этом году три территории, где массово растет подснежник, признали заказниками.

Подснежник складчатый в Холодном Яру

В сезон цветения подснежниковые просторы посещают сотни туристов, на праздники – больше тысячи. Недобросовестным гостям даже за крохотный букетик краснокнижных цветов придется заплатит штраф в 6,5 тысяч гривен и еще 62 гривны за каждый сорванный цветок.

Подснежник складчатый в Холодном Яру

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Черкасс Экология
Источник: 24 Канал
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