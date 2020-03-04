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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      В этом правительстве не воровали, – Гончарук выступил с последней речью в должности премьера

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      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с трибуны Верховной Рады выступил с последней речью на посту премьера. Позже народные депутаты будут голосовать за отставку Гончарука.

      Политик хочет избежать любых манипуляций, поэтому решил выступил с речью. Алексей Гончарук отметил, что это правительство не воровало и системно боролось с коррупцией "с первого до последнего дня".

      Биография: Гончарук ушел в отставку: что нужно знать о премьер-министре

      Гончарук напомнил, что когда-то журналисты спросили у него о коррупции и Центрэнерго. По словам политика, тогда он пообещал, что до конца отопительного сезона проблема будет решена.

      Мы уже сейчас обеспечили там проведение аудита, и решение по менеджменту этой компании принято. Но это не особая компания, таких компаний – десятки. Наше правительство изменило менеджмент в десятках компаний,
      – отметил Гончарук.

      Политик считает, что правительство боролось с коррупцией на всех возможных участках и перекрыло много теневых схем. По мнению Гончарука, именно поэтому на Кабмин за последние месяцы вылили тонны грязи. Чиновник добавил, что все это не остановило правительство и поблагодарил всех членов команды, которые принимали сложные решения.

      В общем Гончарук выразил свой оптимизм относительно будущего Украины. Он подчеркнул, что Зеленский – порядочный и честный человек.

      Не было даже намеков на какую-то нечестную игру, поэтому я не сомневаюсь, что курс сохранится. Я хочу это очень четко донести до всех,
      – подчеркнул политик.

      Экс-премьер сказал, что 6 месяцев – это очень короткое время для оценки работы правительства. Однако, по его мнению, люди уже чувствуют результаты работы.

      Гончарук назвал достижения Кабмина:

      • макроэкономическая стабильность;
      • рекордно низкая инфляция;
      • рекордно низкое размещение еврооблигаций;
      • рекордное количество объектов выставлено на приватизацию и прочее.

      Политик призвал продолжить все начатые реформы.

      Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, независимо от своего статуса. Благодарю вас за доверие и возможность работать вместе,
      – подытожил Гончарук.

      Гончарук выступил с последней речью на должности премьера: видео

      Заметим, что сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое накануне созвал Владимир Зеленский. Главные вопросы – работа Кабмина и силовых органов.

      Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкий возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов.

      Подробнее здесь: Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Отставка правительства Гончарука Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Верховная Рада Алексей Гончарук Новости политики
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