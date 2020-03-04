В этом правительстве не воровали, – Гончарук выступил с последней речью в должности премьера
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с трибуны Верховной Рады выступил с последней речью на посту премьера. Позже народные депутаты будут голосовать за отставку Гончарука.
Политик хочет избежать любых манипуляций, поэтому решил выступил с речью. Алексей Гончарук отметил, что это правительство не воровало и системно боролось с коррупцией "с первого до последнего дня".
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Гончарук напомнил, что когда-то журналисты спросили у него о коррупции и Центрэнерго. По словам политика, тогда он пообещал, что до конца отопительного сезона проблема будет решена.
Мы уже сейчас обеспечили там проведение аудита, и решение по менеджменту этой компании принято. Но это не особая компания, таких компаний – десятки. Наше правительство изменило менеджмент в десятках компаний,
– отметил Гончарук.
Политик считает, что правительство боролось с коррупцией на всех возможных участках и перекрыло много теневых схем. По мнению Гончарука, именно поэтому на Кабмин за последние месяцы вылили тонны грязи. Чиновник добавил, что все это не остановило правительство и поблагодарил всех членов команды, которые принимали сложные решения.
В общем Гончарук выразил свой оптимизм относительно будущего Украины. Он подчеркнул, что Зеленский – порядочный и честный человек.
Не было даже намеков на какую-то нечестную игру, поэтому я не сомневаюсь, что курс сохранится. Я хочу это очень четко донести до всех,
– подчеркнул политик.
Экс-премьер сказал, что 6 месяцев – это очень короткое время для оценки работы правительства. Однако, по его мнению, люди уже чувствуют результаты работы.
Гончарук назвал достижения Кабмина:
- макроэкономическая стабильность;
- рекордно низкая инфляция;
- рекордно низкое размещение еврооблигаций;
- рекордное количество объектов выставлено на приватизацию и прочее.
Политик призвал продолжить все начатые реформы.
Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, независимо от своего статуса. Благодарю вас за доверие и возможность работать вместе,
– подытожил Гончарук.
Гончарук выступил с последней речью на должности премьера: видео
Заметим, что сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое накануне созвал Владимир Зеленский. Главные вопросы – работа Кабмина и силовых органов.
Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкий возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов.
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