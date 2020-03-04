В этом правительстве не воровали, – Гончарук выступил с последней речью в должности премьера

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с трибуны Верховной Рады выступил с последней речью на посту премьера. Позже народные депутаты будут голосовать за отставку Гончарука.

Политик хочет избежать любых манипуляций, поэтому решил выступил с речью. Алексей Гончарук отметил, что это правительство не воровало и системно боролось с коррупцией "с первого до последнего дня".

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Гончарук напомнил, что когда-то журналисты спросили у него о коррупции и Центрэнерго. По словам политика, тогда он пообещал, что до конца отопительного сезона проблема будет решена.

Мы уже сейчас обеспечили там проведение аудита, и решение по менеджменту этой компании принято. Но это не особая компания, таких компаний – десятки. Наше правительство изменило менеджмент в десятках компаний,

– отметил Гончарук.

Политик считает, что правительство боролось с коррупцией на всех возможных участках и перекрыло много теневых схем. По мнению Гончарука, именно поэтому на Кабмин за последние месяцы вылили тонны грязи. Чиновник добавил, что все это не остановило правительство и поблагодарил всех членов команды, которые принимали сложные решения.

В общем Гончарук выразил свой оптимизм относительно будущего Украины. Он подчеркнул, что Зеленский – порядочный и честный человек.

Не было даже намеков на какую-то нечестную игру, поэтому я не сомневаюсь, что курс сохранится. Я хочу это очень четко донести до всех,

– подчеркнул политик.

Экс-премьер сказал, что 6 месяцев – это очень короткое время для оценки работы правительства. Однако, по его мнению, люди уже чувствуют результаты работы.

Гончарук назвал достижения Кабмина:

макроэкономическая стабильность;

рекордно низкая инфляция;

рекордно низкое размещение еврооблигаций;

рекордное количество объектов выставлено на приватизацию и прочее.

Политик призвал продолжить все начатые реформы.

Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, независимо от своего статуса. Благодарю вас за доверие и возможность работать вместе,

– подытожил Гончарук.

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Заметим, что сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое накануне созвал Владимир Зеленский. Главные вопросы – работа Кабмина и силовых органов.

Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;

главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;

министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;

Минздрав вместо Зоряны Скалецкий возглавит Илья Емец;

на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;

министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;

министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;

министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;

Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов.

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