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      В масках и без верующих: как прошла Страстная пятница у верующих Иерусалима и Греции

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      Впервые за два тысячелетия Страстную Пятницу христиане восточного обряда встречают не в храмах. Вековую традицию изменил коронавирус.

      Иерусалим

      Без верующих и в масках – так в Иерусалиме встречают Страстную пятницу. В 2019 году все было совершенно по-другому.

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      На пасхальные праздники в Иерусалим обычно приезжали тысячи верующих со всего мира. В Страстную пятницу они шли по дороге Иисуса, по которой он нес крест больше двух тысяч лет назад, поднимаясь на Голгофу. И там собирались на службу в церкви Гроба Господня. Но эту вековую традицию изменил коронавирус.


      Иерусалим до карантина / Скриншот из видео

      Проход в Старый город под жестким контролем из-за коронавируса. Попасть туда могут только жители. Любые массовые собрания запрещены. Службу могут проводить лишь несколько священников, а для верующих ее будут транслировать в интернете.

      Греция

      В Греции Страстную пятницу начинают с колокола в церквях. Этот год не исключение. В главном храме страны, а именно в кафедральном соборе Афин, уже утром объявили о памятном для православных событии.

      Впрочем здесь, как и в Иерусалиме из-за карантина отменен крестный ход. Православные греки не смогут прийти на службу в храмы, но смогут увидеть ее по телеканалам. Многие верующие расстроены из-за этого. Впрочем, не все считают карантин проблемой.

      Наша вера с нами дома. Ничего не меняется внутри нас, чтобы там не происходило снаружи. Вера остается с нами,
      – рассказал житель Афин Августинос Гриллакис

      "Согласно сообщениям в эти дни полиция будет дежурить и следить за порядком с помощью беспилотников. Поскольку запрещено празднование, даже в большом кругу друзей или знакомых. Если греки традиционно в этот день жарят барашка и на это сходится пол улицы, то в этом году такого не будет. Будут следить, чтобы каждый в своей семье отмечал праздник", – пояснила Анна Маниати.

      Смотрите комментарий Анны Маниати из Греции:

      Болгария

      А вот в Болгарии не такие жесткие ограничения. Граждане могут прийти в храмы на службу в маске. Впрочем христианские болгарские традиции тоже изменились из-за коронавируса. Верующие восточного обряда не смогут трижды пройти под плащаницей. Да и саму службу в храмах сократили из соображений безопасности.


      Традиции в Болгарии / Скриншот из видео

      Страстная пятница – это печальное событие православного календаря. В этот день распяли Христа. Впрочем большинство из 300 миллионов христиан восточного обряда впервые за более, чем две тысячи лет будут вспоминать о пожертвовании Иисуса дома, а не во время молитвы в храме. 

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Пасха Религия Коронавирус COVID-19 Болгария Греция
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