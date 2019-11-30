В обход Украины: стало известно, когда Россия запустит "Турецкий поток"

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который Россия построила для ликвидации зависимости от украинской ГТС состоится 8 января 2020 года.

Первый из двух газопроводов в обход Украины готов к эксплуатации. Об этом сообщает издание Hurriyet.

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Дату объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подключения турецко-азербайджанского газопровода TANAP к газотранспортной системе Европы.

"Турецкий поток" – это международный проект газопровода, первая ветка которого будет поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу.

"Турецкий поток"должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока".

Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

Что известно про "Турецкий поток"

Мощность каждой из двух веток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставки газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Киикея на побережье Турции.

Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.