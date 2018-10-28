В России избили известного рэпера Гуфа

В ночь на воскресенье, 28 октября, в Москве неизвестные избили известного российского рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова). Инцидент произошел в одном из московских заведений.

Об этом сообщает Telegram канал 112.

Отметим, что вместе с рэпером в тот момент находилась грузинская и российская певица, вокалистка группы "А-Студио" Кэти Топурия.

Читайте также: Рэпер Джон Мак-Мюррей трагически погиб на съемках клипа

"Полиция по заявлению Алексея Долматова (Гуфа) проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока так и неизвестно, кто именно "напихал" Гуфу. Сам Долматов их не знает. В отдел вместе с Кэти они пришли почему-то почти через 3 часа после драки, в 2 ночи", – говорится в сообщении.

Кто такой Гуф?

Настоящее имя Алексей Долматов. Российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Соучредитель лейбла ЦАО Records, основатель лейбла ZM Nation. Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.



Гуф является достаточно скандальным исполнителем. Так, он 7 лет жил в Китае, но ему пришлось уехать оттуда из-за проблем с наркотиками. Кроме того, в 2016 году Гуфу запретили въезд в Украину из-за незаконных визитов в оккупированный Крым.