В СБУ объяснили, что искали в автобусах с верующими УПЦ МП в Запорожье

Представители Службы безопасности Украины объяснили, что искали в нескольких автобусах с верующими УПЦ МП, которые в ночь на 27 июля остановили в Запорожье. По словам силовиков, им поступило сообщение о минировании транспортных средств.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает "Интерфакс".

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Автобусы были остановлены из-за поступления информации о якобы минировании. Правоохранители остановили их для проверки, взрывоопасных предметов обнаружено не было, и автобусы отправились дальше по пути следования,

– отметили силовики.

Ранее 24 канал сообщал о том, что представители Службы безопасности Украины остановили проезд пяти автобусов с верующими Запорожской епархии УПЦ во время технической остановки на набережной магистрали в Запорожье.

Напомним, в пятницу, 27 июля, в 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси состоится крестный ход УПЦ МП, в результате чего перекроют центр Киева. С 6 утра и до 16:30 в центре столицы будет перекрыто движение транспорта по улицам Трехсвятительская, Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск и Парковая дорога.