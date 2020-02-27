В Жмеринке неизвестные в масках ворвались на сессию горсовета: много пострадавших и задержанных

В Жмеринке 27 февраля неизвестные в масках ворвались в здание городского совета и пытались сорвать заседание. Они выбили окна и двери в здании, бросали дымовые шашки и ввязались в стычки с полицейскими.

Нападавшие были одеты в камуфляжную форму, на которой видна надпись "Дружини". Об инциденте пишут местные СМИ, фото обнародовала на своей странице в фейсбук "Жмеринская газета".

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27 февраля около 11 часов в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входные двери и мебель в помещении, побили окна.

В результате этого инцидента получили травмы 8 полицейских и 4 нападавших. Правоохранители задержали 11 самых активных мужчин, принявших участие в столкновении.



Погром, который молодые люди устроили в мэрии Жмеринки/ фото пресс-служба Нацполиции

Тем временем местные СМИ пишут, что акцию устроили активисты винницкой молодежной националистической организации "Эдельвейс". По одной из версий, попытка этих людей ворваться в сессионный зал, связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий исполняющего обязанности городского главы, секретаря горсовета Юрия Свитлака.

Почему в Жмеринке секретарь горсовета исполняет обязанности мэра?Дело в том, что еще в мае 2018 года 26 из 35 депутатов проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского главы Жмеринки Анатолия Кушнира. По мнению большинства депутатов, мэр не исполнял предоставленных ему полномочий. Обязанности городского главы Жмеринки с тех пор исполняет секретарь горсовета Юрий Свитлак. Он – руководитель фракции БПП в горсовете, бывший "регионал" и фигурант уголовного дела, что касается вымогательства и получения 250 тысяч гривен взятки.