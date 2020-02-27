У Жмеринці невідомі в масках увірвалися на сесію міськради: багато постраждалих і затриманих

У Жмеринці 27 лютого невідомі у масках увірвалися в будівлю міської ради та намагалися зірвати засідання. Вони повибивали вікна і двері у приміщенні, кидали димові шашки та встряли у сутички з поліцейськими.

Нападники були одягнені у камуфляжну форму, на якій видно напис "Дружини". Про інцидент пишуть місцеві ЗМІ, фото оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці "Жмеринської газети".

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27 лютого близько 11 години у місті Жмеринці понад 20 невідомих осіб в масках увірвалися до приміщення міськради та намагалися завадити проведенню чергової сесії. До зали, де проходила сесія, їх не допустили поліцейські,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, побили вікна.

В результаті цього інциденту отримали травми 8 поліцейських і 4 нападників. Правоохоронці затримали 11 найактивніших чоловіків, що взяли участь у сутичці.



Погром, який молодики влаштували у мерії Жмеринки/ фото пресслужба Нацполіції

Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що акцію влаштували активісти вінницької молодіжної націоналістичної організації "Едельвейс". За однією із версій, спроба цих людей увірватися до сесійної зали пов’язана із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень виконувача обов’язків міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака.

Чому у Жмеринці секретар міськради виконує обов’язки мера? Річ у тім, що ще у травні 2018 року 26 із 35 депутатів проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Жмеринки Анатолія Кушніра. На думку більшості депутатів, мер не виконував наданих йому повноважень. Обов’язки міського голови Жмеринки з того часу виконує секретар міськради Юрій Світлак. Він – керівник фракції БПП у міськраді, колишній "регіонал" і фігурант кримінальної справи, що стосується вимагання та отримання 250 тисяч гривень хабаря.