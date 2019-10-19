Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився

Медовий місяць президента Володимира Зеленського добігає кінця. Вперше з моменту феєричної перемоги він зіштовхнувся одразу з кількома викликами, які можуть отруювати його президентство.

Ситуація вже не виглядає такою сприятливою для нього, як місяць-два тому. На сьогодні видно декілька ліній конфлікту всередині команди та брак комунікації із суспільством, що надалі може створити неминучі проблеми навіть при наявності монобільшості у парламенті.

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Крім того, почала мінятися соціологія: вперше з моменту обрання президентом минулого місяця на 7% зменшилася кількість українців, які позитивно оцінюють діяльність президента Зеленського.

Проблеми з опозицією

Отже, на Покрову в Києві відбувся ще один масовий мітинг опонентів президента Зеленського, присвячений протестами щодо втілення плану Штайнмаєра, розведення військ і проведення виборів на окупованих територіях.

Численність вуличного протесту зростає, він набуває регулярності, тобто проведення наступної акції вже не викликає сумнівів. Сам протест буде тривати не лише тому, що обурені громадяни виходять на марші та мітинги, але також тому що політики зацікавлені надалі використанні вулиці.



Протести на Майдані Незалежності/ фото Анатолій Яворський, 24 канал

Адже через вуличні акції фактично відбувається боротьба за лідерство у великому електоральному полі, яке включає в себе праві, націоналістичні сили, а також виборця міста Києва, що особливо актуально напередодні місцевих виборів, де цінність потрапляння в Київраду буде не меншою, ніж мандат отримати депутата парламенту.

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Фактично, всередині політичної опозиції є декілька груп. Перша – це соратники Порошенка в парламентіі та його прихильники поза межами політики. Рупором групи виступають телеканал "Прямий", який покращив свої рейтинги серед інформаційних мовників після того, як канал "112 Україна" позбавили цифрової ліцензії.

Друга ніша – це націоналісти. Тут фактично точиться боротьба не стільки із Зеленським, скільки між двома політичними силами – "Національним корпусом" та "Свободою".



Лідери "Національного корпусу" та "Свободи"

Спеціально під вуличну активність "Нацкорпус" серйозно підкріпив людьми свій піар-департамент з метою розкручування Білецького як головного опонента Зеленського. Його мета – вибити з цієї ролі Порошенка та Тягнибока як "зашкварених". Цікаво, що інформаційний супровід Білецького здійснюють телеканали Медведчука, зокрема, телеканал ZIK робить йому прямі включення.

Інтерес путінського кума теж зрозумілий. Поляризація суспільства грає йому на руку. Чим гучніше та яскравіше будуть виступати націоналісти, тим сильнішими будуть фобії виборців з іншого флангу, проросійськи налаштованими громадянами.



Андрій Білецький на телеканалі, який пов'язують з Віктором Медведчуком

Чим сильніше виступатимуть на маршах праві націоналісти, тим більше буде приводів на Сході та Півдні України кричати "караул!" і шукати захисників від "бандерівців". Іншими словами, посилюючи інформаційний посил акцій протесту, Медведчук чужими руками консолідує свого виборця.

Саме з цією метою багато років тому, в 2004 році телеканали Медведчука розкручували Олега Тягнибока та його виступ на горі Яворина, сповнений ненависті на етнічному грунті. Зараз, як і тоді, через створення політичного оподула Медведчук посилює себе та свою проросійську групу.

Крім того, посилення Білецького на руку Авакову, який грає з двох рук. Його вплив на "Національний корпус" – не секрет ні для кого, а тому роздмухуванням вуличних акцій він не лише посилює свого гравця в націоналістичні ніші.

Проте також він створює картину наростаючої небезпеки вже для Зеленського, і підвищує свої акції як єдино можливого "фіксера" – тобто людини, що може вирішити для президента проблеми. І ви вже не бачите повідомлень про те, що начебто Аваков прийшов попрацювати на декілька місяців під особисті зобов'язання Зеленського, що він має виростити наступника та піти на пенсію – саме так, як агітували "Слуг народу" голосувати за нього в серпні.

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Тому не дивуйтеся, якщо ще через місяць Аваков буде продавати себе як Зеленському, так і суспільству як єдина запорука спокою в країні. А Медведчук з іншого боку допомагатиме гойдати цього човна – не дарма за списком Медведчука депутатом Верховної ради став наближений до Авакова Ілля Ківа.



Арсен Аваков

Проблеми всередині команди

Проте, окрім проблем з опозицією, в Зеленського починає розколюватися його внутрішній політичний колектив. Усередині фракції "Слуга народу" немає єдності.

Фактично, там відокремилося умовне "крило Коломойського", що дозволяє собі не лише не голосувати за президентські проєкти, але і фактично намагається представити Зеленського маріонеткою Сороса та продукує іншу маячню.



Усередині фракції "Слуга народу" немає єдності

Загострюється конфлікт між генпрокурором Русланом Рябошапком і групою, близькою до Ігоря Коломойского. Його депутат Олександр Дубінський прямим текстом закликає до відставки генпрокурора, а медійними рупорами цієї кампанії також стали телеканали Медведчука, який теж зацікавлений у нефункціонуючій генпрокуратурі.

Це все створює нову реальність для Зеленського, коли його опоненти поступово розправляють плечі після приголомшливої поразки, а єдність всередині команди зникає. Єдиною відповіддю на це може бути пошук правильного союзника – і ним може бути лише суспільство, з яким треба комунікувати кожен свій крок.

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Якщо відмовчуватися, орієнтуватися на підтримку того чи іншого олігарха, силовика або політичної групи, то це неминуче призведе до дисбалансу всією системи, домінування одного клану над іншим, втратою рейтингу і поступовою втратою історичного шансу для змін. А цього допустити не можна.