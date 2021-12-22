Рекордная суточная заболеваемость

Это впервые заболеваемость превысила 100 тысяч человек. До этого, наибольший суточный прирост регистрировали 17 декабря – тогда заболели 93 045 человек.

Внимание В США создали вакцину, которая эффективна против всех штаммов, даже Омикрона

По данным правительства, вчера от осложнений коронавируса умерли 140 человек, поэтому общее число жертв в Британии возросло до 147 573.

Прогнозируют катастрофическую волну эпидемии

Британские аналитики считают, что в случае отсутствия более жестких ограничений для противодействия распространению Омикрона, страну ждет всплеск заболеваемости невиданных масштабов.

Ученые представили моделирование, которое показало, что если немедленно не ввести более жесткие ограничения, уже через месяц Великобритания с населением 67,2 миллиона может регистрировать от 600 тысяч до 2 миллионов больных COVID-19 ежедневно.

По такому сценарию в больницы могут ежедневно попадать 3 – 10 тысяч больных, а число смертей составит от 600 до 6 тысяч ежедневно.

Предварительно в Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за всплеска заболеваемости, которую вызвал штамм Омикрон.

В Великобритании стремительно ухудшается ситуация