Выборы или мыльный пузырь, – эксперт о нюансах президентской кампании и будущем правительства

Известный политолог Алексей Гарань рассказал, раскололась ли Украина, оценил чистоту выборов и уточнил, почему очень важно провести дебаты, несмотря на то, что они не повлияют на рейтинги кандидатов в президенты.

Команды Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" о возможности проведения там дебатов 19 апреля. Заметим, что дискуссия (если не сказать – эпопея) относительно возможной даты и места дебатов продолжается уже третью неделю подряд.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания неоднократно заявлял, что официальные дебаты должны состояться в студии в 20:00 19 апреля. Если один из кандидатов откажется от участия в них, все эфирное время получит его оппонент. Откажутся оба – вместо дебатов на "Общественном" покажут документальный фильм, который не будет иметь никакого отношения к выборам. В то же время за пределами студии НОТУ кандидаты могут встретиться, в частности, на "Олимпийском".

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Первым, напомним, о такой идее заявил Владимир Зеленский: в видеообращении к Петру Порошенко он предложил провести дебаты 19 апреля в 19:00 на стадионе. Президент согласился, но впоследствии озвучил собственную дату: 14 апреля. В этот день Порошенко прибыл на стадион, но на своего оппонента так и не дождался.

Пусть там как, но в команде действующего президента устами пресс-секретаря предвыборного штаба Олега Медведева в среду подтвердили готовность действующего президента к участию в дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.

Может словесное дерби между кандидатами-фаворитами изменить контуры карты электоральных симпатий, – поинтересовались мы у известного политолога, профессора Киево-Могилянской академии", научного директора Фонда "Демократические инициативы" Алексея Гараня.



Алексей Гарань

Проявился ли в ходе нынешней президентской избирательной кампании общественный раскол?

Я бы не употреблял таких слов как "общественный раскол". Вообще, когда происходят президентские выборы в два тура, общество всегда расходится по двум лагерям. Это наблюдается в любом обществе, где действует двухтуровая система выборов. Та же Франция, например, или даже США с одним туром – все равно мы видим, что общество делится на две части. Так что это нельзя назвать расколом, поскольку непосредственно избирательная система приводит к такой ситуации.

Один важный момент. На текущих выборах не произошло региональной поляризации, которая была на выборах 2004 и 2010 года. То есть, нет такого, чтобы был кандидат Востока и кандидат Запада.

Как вы оцениваете агитационную составляющую этой кампании на предмет "чистоты" и "грязи"?

В общем, самые грязные выборы были в 2004 году, когда страну намеренно поляризовали и раскалывали. Все мы помним массовые фальсификации и прочее. Так, в этом году были и грязные технологии, но я думаю, в целом, это были соревновательные выборы. Хотя со всех сторон и было использование, скажем так, недозволенных приемов. Тем не менее, на выходе мы увидели волю избирателей, которая не была искажена административным ресурсом или, тем более, фальсификациями. Более того, сейчас, если проанализировать данные из участков больниц, тюрем, армии, где раньше голосовали за представителя власти, этого нет. Поэтому несмотря на все проблемы, этот экзамен мы сдали.

А вот в чем мы не сдали экзамен, то это в том, что кампанию не удалось превратить в соревнование содержательных программ. Буквально вся оппозиция занималась критикой действующего президента – частично оправданной, отчасти популистской. А один кандидат, который позиционирует себя в качестве "нового лица" вообще проводил бессодержательную кампанию в стиле шоу. И это собственно та проблема, которую мы видим во втором туре – отсутствие содержательного обсуждения того, что могут реально сделать кандидаты в случае своего избрания. Вот это проблема – навязывание телевизионных образов и превращение кампании в шоу.

Стоит заметить, что гражданское общество пыталось вернуть все это в русло обсуждения и какие-то попытки были успешными, но в целом нам не удалось превратить кампанию в соревнование смыслов.

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Насколько вероятные дебаты могут скорректировать электоральные результаты?

Скорректировать могут, но я не думаю, что радикально. Если бы у нас действительно проводились содержательные дебаты, такие, как, например в США, когда кандидаты встречаются несколько раз в течение недели, ситуация была бы несколько иной. Почему? Потому что это дает возможность потом предметно обсудить их дебаты. А у нас официально дебаты предусмотрены в последний день перед "днем тишины", то есть мы даже обсудить это не сможем. Если дебаты таки состоятся, думаю, что-то Порошенко они добавят, но не думаю, что это будет радикальная смена.

Если отталкиваться от тезиса о том, что кампания была бессмысленна, то насколько эти дебаты, вокруг которых столько шума, вообще нужны?

Дебаты конечно нужны. Они нужны не только нам, чтобы сделать свой выбор, они нужны еще и для того, чтобы потом контролировать новоизбранного президента. Это очень важно, ведь то, что человек говорит в ходе дебатов, он должен выполнять.

Как бы вы оценили недавние парижские "смотрины" украинских кандидатов в президенты?

Для Порошенко визит и к Меркель, и к Макрону, это определенно попытка продемонстрировать поддержку его кандидатуры со стороны западных политиков. Это – с одной стороны. С другой – в ходе этих встреч речь шла и об отдельных содержательных вещах. О чем говорил с Макроном Зеленский? Мне, откровенно говоря, трудно представить, ведь мы даже не слышим его внутри страны. Скорее всего, речь шла об общих тезисах, мол, Украина движется в Европу, что мы будем проводить реформы и так далее.

Новоизбранный президент имеет время после инаугурации досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Воспользуется ли гарант Конституции этим правом?

Если будет консенсус основных политических сил относительно того, чтобы провести досрочные выборы, тогда этот сценарий вполне вероятен. В случае, если такого компромисса не будет, реализовать это намерение будет сложно с юридической точки зрения.

А какая судьба будет ждать правительство?

Правительство будет существовать до завершения парламентских выборов и формирования новой коалиции. И это хорошо, потому что в ближайшее время Кабмин будет тем органом, который будет стабилизировать ситуацию в стране. Более того, я даже посоветовал бы Зеленскому в случае избрания не менять сейчас министра иностранных дел. Мне кажется, было бы очень хорошо, по крайней мере некоторое время не менять Климкина. Это важно, поскольку это было бы сигналом о том, что внешняя политика Украины является стабильной и предсказуемой.

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