"Выборы" в "ЛНР": победитель известен заранее – это "телегерой" и "спаситель"

Перед выборами так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник везде. Его тиражируют в местной прессе и на местном телевидении. Будучи рядовым избирателем, я в курсе, что есть еще кандидаты на пост "главы", но я до сих пор ничего о них не услышала и не увидела их предвыборной рекламы.

В народе говорят, что из Пасечника будут выбирать Пасечника. Остальные – массовка для проформы.

Пасечника сейчас показывают каждый день, все в благих деяниях и безустальных рейдах по "республике". То он проверяет, как частный предприниматель выращивает рыбу, то благодаря ему закончена посадка картофельных (интересно, что это может быть в ноябре?) В общем, давая интервью, Пасечника поминают все.

Читайте также: Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего

Иногда доходит до смешного, когда вставляют почти не к месту о том, что все случилось и сложилось благодаря помощи Пасечника, его участию, заботе или, пес его знает, чему еще. Но от спортсменов до учителей и врачей его все вспоминают с телеэкрана – не забыв сказать о том, каким огромным был вклад в благое дело Пасечника. И почти всегда это звучит как бы в неком сравнении – не то, мол, что до него, не то, что раньше…



"Выборы" превыше всего / Фото автора

Хотя мы, телезрители, хорошо помним, что при Плотницком говорили так же. Но раньше сравнивали с Украиной, а теперь с выбывшим из игры Плотницким. То есть сравнить есть всегда с кем. И просматривая местные новости за ужином, диву даешься энергичности нашего пока законно неизбранного "главы" – он задействован сейчас буквально во всем, инспектируя и отмечая личным присутствием все мало-мальски значимые события в "республике".

Сегодня интервью давали бабульки, которым измерили артериальное давление с выездом по месту жительства. Где-то их собрали, проконсультировали и осчастливили. На языке дававших интервью это звучало так, будто им откорректировали схемы лечения, давая возможность не ехать к врачу и не тратить на это времени и сил. Конечно, старушки были счастливы – зачет пиарщикам будущего "главы".



"Выборы" в "ЛНР" превратили в фарс и шоу / Фото автора

А добавьте к ним туристов, которые состязались в Парке Горького в спортивном туризме, учителей – победителей конкурса на лучшего педагога "республики" – и у вас сложится четкое представление, что Пасечник сейчас просто везде – выступает на сцене филармонии, обещает решить вопрос с квартирами для "военных" и учителей, присутствует на торжестве по случаю Дня рождения Владимира Шевченко…

И это я еще не очень-то часто слушаю радио и смотрю телевизор. Но я четко понимаю, кто победит на выборах.

Хотелось бы, чтобы все эти движения не были закончены сразу после выборов. Чтобы сравнения с некой горечью о том, как же все было плохо при Плотницком и хорошо сейчас, были не такими театральными. Да и вообще, хотелось бы жить лучше. Даже в таких вот условиях, как сейчас, здесь, но с верой, что жизнь все-таки улучшится.



За "выборами" в "ЛНР" внимательно наблюдает Путин / Фото автора

…А пока я разбиваю свой аванс на дни и недели, делю его и дроблю, пытаясь учитывать форс-мажор и все семейные планы. И никак не понимаю, как может жить одинокий пенсионер на свою пенсию, как может жить одинокая мать с ребенком с зарплатой медсестры или обычный учитель музыки. Жить и получать какое-то удовольствие от работы, жизни, новостей, планов. Радуясь не только дню зарплаты, но и следующим 30 дням месяца.

Читайте также: На Донбассе оккупанты досрочно начали свои "выборы": появились фото и видео