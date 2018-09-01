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Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди

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Як підготувати квартиру до оренди
Як підготувати квартиру до оренди / RIA.com

На ринку оренди житла в Києві тільки за даними ріелторських компаній за місяць укладається близько 300 угод. На ділі ця цифра мінімум удвічі більше, тому що власники квартир і орендарі просто не оформляють офіційні договори.

Сплеск попиту на оренду квартир в Києві очікується до кінця літа і на початку осені, коли в столицю повернуться іногородні студенти та розпочнеться сезон ділової активності. Для власників житлових метрів будуть актуальними прості правила, як підготувати свою квартиру під оренду в Києві.

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Документи для здачі квартири в оренду

Підготуйте типовий договір (його зразок можна скачати в Інтернеті або ж взяти у ріелторів), в якому будуть вказані основні правила використання квартири. Запропонуйте орендарям укласти договір, навіть якщо не збираєтеся його офіційно реєструвати в органах місцевої влади. Цей документ допоможе домовитися про "правила гри" на старті.

Включіть в договір:

  • ПІБ орендаря та осіб, які будуть проживати разом з ним;
  • сума і терміни оплати;
  • побутова техніка та меблі, які передаються в користування орендарям (вкажіть марку і серійні номери);
  • показання лічильників води, газу, тепла та електрики (від цих цифр ви будете вести розрахунок за комунальні послуги);
  • вкажіть термін, за який сторони попередять одна одну при розірванні договору;
  • вкажіть відповідальність в разі надзвичайної ситуації в квартирі (пожежа, потоп, крадіжки, псування майна).

Ремонтні роботи перед здачею квартири в оренду

Для гідної плати за оренду житло має бути комфортним або хоча б відповідати мінімальним запитам. Всі недоліки доведеться усунути заздалегідь, навіть якщо справа дійде до косметичного ремонту.

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Список робіт, які підвищують орендну плату і привабливість квартири:

  • заміна шпалер;
  • заміна і профілактика сантехніки;
  • заміна вікон на металопластикові;
  • заміна вхідних і міжкімнатних дверей;
  • заміна світильників і, як мінімум, ламп в них на енергозберігаючі;
  • скління балкона;
  • утеплення зовнішніх стін.

Індивідуальні запити орендарів

Платоспроможні клієнти, які готові укласти договір про оренду квартири в Києві, висувають особливі вимоги до житла. Вони готові доплачувати за комфортне сучасне житло, яке відповідає їхнім запитам.

Часті прохання орендарів, за які вони готові доплатити разово або ж погоджуються на збільшення орендної плати:

  • установка додаткової техніки (бойлери, кондиціонери);
  • установка телекомунікаційного обладнання (роутерів, супутникових антен, кабельного ТБ та Інтернету);
  • постановка квартири на охорону.

Здача квартири в Києві за вигідною ціною вимагає від власників додаткових вкладень. Житло в центральних районах в занедбаному стані цінується нижче, ніж відремонтована квартира в "спальнику". Для успішної операції доведеться освіжити квартиру, усунути недоліки, що залишилися після попередніх орендарів, оновити техніку, меблі.

Джерело: 100realty.ua

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Рынок недвижимости
Источник: 24 Канал
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