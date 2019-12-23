Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун

Новий рік та Різдво – передусім сімейні свята. У ці дні рідні з'їжджаються додому з різних куточків країни чи цілої планети, аби відсвяткувати за одним столом, обмінятися подарунками та обійняти одне одного. Хоча, звісно, не всім такий формат святкувань до вподоби.

Наприклад, якщо вам стає зле лише від однієї думки, що новорічні та різдвяні канікули можуть минути за застіллям у колі сім'ї, питаннями про заміжжя чи дітей та понад усе ви хочете не їхати додому – ви не Скрудж. Це цілком нормально. Повідомити батькам та іншим членам сім'ї про те, що цього разу ви хочете побути на Новий рік самі, у подорожі, з друзями, коханими або провести це свято в будь-який інший спосіб, дійсно може бути складно. Але пам'ятайте, що дбати про себе – це ваш обов'язок. А декілька корисних фактів і порад – у нашому дописі.

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Передусім варто визнати, що підготовка до свят та власне свята можуть бути стресовими. Лише різні люди по-різному ставляться до складових цієї підготовки. Когось змушують нервувати збільшені витрати, когось пошук"саме тих подарунків", а когось – сімейні застілля. Американські дослідження свідчать, що для 38% людей сімейні зустрічі є ключовим фактором стресу у святковий період.