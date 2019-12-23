Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
Новий рік та Різдво – передусім сімейні свята. У ці дні рідні з'їжджаються додому з різних куточків країни чи цілої планети, аби відсвяткувати за одним столом, обмінятися подарунками та обійняти одне одного. Хоча, звісно, не всім такий формат святкувань до вподоби.
Наприклад, якщо вам стає зле лише від однієї думки, що новорічні та різдвяні канікули можуть минути за застіллям у колі сім'ї, питаннями про заміжжя чи дітей та понад усе ви хочете не їхати додому – ви не Скрудж. Це цілком нормально. Повідомити батькам та іншим членам сім'ї про те, що цього разу ви хочете побути на Новий рік самі, у подорожі, з друзями, коханими або провести це свято в будь-який інший спосіб, дійсно може бути складно. Але пам'ятайте, що дбати про себе – це ваш обов'язок. А декілька корисних фактів і порад – у нашому дописі.
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Передусім варто визнати, що підготовка до свят та власне свята можуть бути стресовими. Лише різні люди по-різному ставляться до складових цієї підготовки. Когось змушують нервувати збільшені витрати, когось пошук"саме тих подарунків", а когось – сімейні застілля. Американські дослідження свідчать, що для 38% людей сімейні зустрічі є ключовим фактором стресу у святковий період.
Звісно, можуть бути різні причини відсутності вдома на новорічні свята. Як відпочинок із друзями так і небажання брати участь у сімейних застіллях. Для когось поїздки додому можуть ставати тригерами, що ворушать старі рани та забуті конфлікти. Вдавати, що все гаразд, аби підтримувати святкову атмосферу – не найбільше задоволення на свята. Зрештою таке спілкування може призвести до проявів пасивної агресії та конфліктів у сім'ї.
Тож якою б не була причина, поговоріть з рідними та окресліть свою позицію та власні кордони. Поясніть, що ви не прагнете підривати сімейні традиції, але маєте право проводити час так, як бажаєте. Будьте щирими в першу чергу з самим собою щодо того, чого ви дійсно хочете на ці свята.
Якою б не була перша реакція батьків або інших близьких людей, завжди тримайте в голові мету вашої комунікації. Пам'ятайте, що у вас не вийде контролювати реакцію рідних, але старайтеся не загострювати конфлікт.
Те саме стосується численних запрошень на різноманітні святкові вечірки та інші заходи – відвідати всі просто неможливо. Та й не хотілося б зустріти Новий рік та Різдво виснаженими від попередніх активностей. Ключова навичка, яка знадобиться, аби запобігти такому стану – ввічливо казати ні.
Аби свята не перетворились на суцільний стрес, проаналізуйте, що є для вас тригерами та як їх можна позбутися. Зрештою немає правильного сценарію святкування Різдва та Нового року. Кожен з нас ладний створювати свої правила, аби свята були щасливими та не створювали додаткового стресу.
Автор: Уляна Супрун
Джерело: Facebook
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