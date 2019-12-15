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      Як вибрати корисний хліб: цінні поради дієтолога Світлани Фус

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      Цільнозерновий чи багатозерновий хліб: що краще? / Фото з відкритих джерел

      У магазинах ви можете бачити хліб, на упаковці якого написано "для фітнесу", "корисний", "мультизерновий" і т. д. Виробники запевняють, що такий хліб кращий і корисніший звичайного житнього або пшеничного.

      Коштує він дорожче простого батона або українського хліба, тому що вироблений з цільного зерна (цільнозерновий) або в його складі багато злакових (багатозерновий).

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      Розповім, на що потрібно звертати увагу при виборі корисного хліба.
      Теоретично, різниця між ними здається невелика: 

      цільнозерновий хліб – його головний компонент борошно, що містить всі частини цілого зерна. Перевагою такого хліба є високий вміст харчових волокон, які підтримують нормальну роботу кишечника, служать харчуванням для мікрофлори кишечника і допомагають краще контролювати почуття голоду. У такому хлібі вище вміст білка, вітамінів групи В і мінералів, ніж у виробах з борошна більш тонкого помелу. Тому він більш цінний продукт для здорового харчування. Є ще хліб з пророслих зерен пшениці. Він за своїм складом буде ще більш багатим на вітаміни і мінерали.

      багатозерновий хліб – зовні виглядає досить здоровим. Але часто виявляється, що більша частина його складу – пшеничне борошно вищого сорту. Це, як правило, звичайний хліб, в який крім пшеничного і житнього борошна входить ще борошно декількох (не менше трьох) злаків.

      Часто, щоб він здавався більш корисним, додають солод або квас, щоб придати коричневого кольору, як у житнього хліба, а зверху посипають насінням. Як правило, додають насіння соняшнику, гарбуза, льону, кунжут або мак. Це може заплутати багатьох споживачів.

      Для того, щоб вибрати більш корисний хліб звертайте увагу на склад. Не лінуйтеся читати етикетку! На першому місці в списку інгредієнтів буде вказана борошно з цільного зерна або мітка whole grain. У складі хліба має бути мінімум інгредієнтів, E-компонентів і невелика кількість солі (не більше 1 г на 100 г продукту).

      Якщо обирати між хлібом звичайним і цільнозерновим, перевагу потрібно віддавати цільнозерновому. А якщо хліб багатозерновий, то бажано, щоб в складі була частина борошна грубого помелу. Нагадую тим, у кого є захворювання ШКТ: будьте обережними, такий хліб може подразнювати шлунок і кишечник, викликати здуття і дискомфорт. Іноді допомагає уникнути таких проявів ретельне його пережовування. І для людей з непереносимістю глютену такий хліб не підходить, як втім і будь-який, до складу якого входить пшениця, ячмінь і жито.

      З'їдати багато хліба не треба. Всю потребу організму у вуглеводах покривати хлібом не рекомендую. Щодня можна вживати близько 100 – 150 г. Але це все дуже індивідуально.

      Автор: Світлана Фус
      Джерело: Facebook

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      Теги: Новости Украины Здоровое питание Food and Drinks Публикации Диеты
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