Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"

Кілька останніх днів топ-темою в Україні було Євробачення. Скандал навколо конкурсу став настільки гучним і масовим, що переказувати його суть немає сенсу. Хочу лише закцентувати увагу на кількох моментах.

Не політика, а громадянська позиція

Питання перше. Коли нарешті наші артисти почнуть розрізняти ці поняття, перестануть повторювати "музика внє палітікі" і зрозуміють, що фрази "Крим – це Україна", "На Донбасі – російська агресія" – це не про політику! Це громадянська позиція. І вона або є, або її немає. У цих твердженнях не прослідковується риторика конкретних політичних сил.

Розповідати про "громадянський конфлікт на Донбасі" повертається язик тільки у тих, хто не полишає надії знову подружитися з Москвою. Тому свої заробітки прикривати репліками про "музика об'єднує" і рештою заїжджених фраз про "любов без кордонів" і "голубів миру" – не варто.

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Під "аполітичною позицією", як це звикли називати, насправді ховається бажання сісти на два стільці одночасно. І "касу підняти" туром у Росії, і в Україні наростити аудиторію за рахунок популярного конкурсу.

Те, що після Національного відбору на Євробачення популярність росте – факт. Частина учасників і цього року, і раніше фактично одразу ж після своїх виступів оголошували або сольні концерти, або тури Україною. Наприклад, зараз це вже зробили Bahromа, Brunettes Shoot Blondes, ЦеШо і, звичайно ж, MARUV.

Змінити правила на вчора

Треба визнати, що з Нацвідбором на Євробачення м'яко кажучи "помилилися" всі. В НСТУ спочатку намагалися відхреститися: мовляв, відбір півфіналістів проводив канал СТБ. А представники СТБ в офіційному коментарі заявили, що список півфіналістів все одно затвердила НСТУ. А "перевірку на патріотичність" не проводили, бо не було такої потреби. Далі цитата:

Правилах немає жодного пункту щодо громадянської позиції учасника відбору, його гастролей у РФ, професійних або родинних зв'язків. За 4 роки потреба у внесенні такого пункту не виникала. Цьогорічні обговорення наглядно демонструють, що у нас є серйозний запит стосовно того, який артист може чи не може представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення. Так, це питання потребує врегулювання, аби не допустити подібних дискусій під час майбутніх Нацвідборів.

Серйозно? Організатори напевно забули запальну дискусію Руслани із співаком SunSay на відборі-2016, коли співачка ще була членом журі. Тоді Руслана ледь не вимагала в Андрія Запорожця, який також є і учасником гурту 5'nizza, озвучити свою громадянську позицію. І причина скандалу в 2016 році була така ж, як у 2019-му – гастролі в Росії. І якби тоді Національний відбір виграла не Джамала, а SunSay – був би теж зашквар.

Інший учасник гурту 5'nizza Сергій Бабкін штурмував Нацвідбір-2018 попри те, що в складі гурту давав концерти в Росії в 2017 році. Того ж року у відборі брав участь гурт Pur:Pur, який теж має в біографії російські концерти. Тож такого масштабу скандал, який виник зараз, насправді назрівав вже давно. Просто попередні роки обирали на Євробачення артистів без плям в біографії.р

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Поїздки в Росію – через СБУ

А тепер "посадовці", після того як спровокували розкол в суспільстві і гарячі заголовки в російських ЗМІ, починають поспіхом залагоджувати ситуацію. Вже й уряд зобов'язав НСТУ змінити правила відбору та таки прописати там заборону для тих, хто не відмовився від концертів у Росії. А ще згадали, що майже рік в Верховній Раді лежить законопроект, який має "врегулювати" гастрольну діяльність на території країни-агресора. А от з цього місця детальніше – що пропонують депутати.

За 10 днів до концерту в Росії повідомити про це СБУ. Порушення цієї вимоги – штраф.

СБУ передає інформацію про артистів Держкомтелерадіо. Ті в свою чергу формують Реєстр гастролерів. І він повинен бути у вільному доступі.

Далі артистів, які їздять до Росії, фактично пропонують маркувати. Масла у вогонь підливає 7 стаття законопроекту.

Якщо учасником гастрольного заходу, теле- або радіопередачі ... який транслюється телерадіоорганізацією чи пропонується споживачу як товар або послуга, є особа, включена до Реєстру осіб, що провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора ... то інформація про це підлягає обов'язковому оприлюдненню.

Що це значить на практиці? Перш ніж артист вийде на сцену, наприклад, на якомусь фестивалі чи премії, його мають представити аудиторії як гастролера. На телебаченні під час трансляції кліпу чи концерту про гастрольну діяльність також мають повідомити. Іншим словом, депутати пропонують поставити клеймо на артистах, які їздять у Росію.

Та це ще не все. Пропонують організаторів масових заходів, які будуть до себе запрошувати виступити таких артистів, обкласти гастрольним збором. А всі ці гроші в подальшому будуть йти на потреби армії.

Ну і на останок. Якщо артист більше року не їздить до Росії – може звернутися до СБУ з заявою, щоб його прибрали з "дошки пошани".

Якщо за законопроект депутати справді візьмуться, то в індустрії станеться бунт. Бо більшість популярних артистів їздять у Росію. Тільки є одна відмінність – одні це роблять відкрито і не сходять з російських каналів, журналів, премій та інших публічних заходах. Інші, щоб не нервувати суспільство, просто без зайвого галасу дають сольні концерти або виступають на закритих вечірках. Так відбувається тому, що український шоу-бізнес хоч і почав вимальовуватися та відокремлюватися від російського, і в багатьох моментах завдяки законодавчим змінам, проте на ноги твердо ще не став. І порівняно з масштабами російського ринку не є настільки прибутковим.

Де шукати вихід?

Тиск, заборони і публічне цькування ні до чого доброго не приведуть. Напевно урядовцям треба було б на прикладі фінансування українського кіно задуматись і про підтримку музичної індустрії. Бо переважна більшість артистів, які знімають дорогі кліпи і добре заробляють, роблять це, на жаль, не в Україні. Ті, хто відмовився від гастролей сфокусувалися на європейському ринку. Одиниці заробляють на внутрішньому. І здебільшого за рахунок рекламних контрактів. На одній музиці не проживеш...