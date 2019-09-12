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      За прогулы без денег: нардепы собираются лишить себя депутатских выплат

      18 Читати новину українською
      Нардепов могут лишить зарплаты за прогулы
      Нардепов могут лишить зарплаты за прогулы / Фото из открытых источников

      Верховная Рада приняла за основу проект закона, в рамках которого народных депутатов будут лишать права на депутатские выплаты в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента.

      Соответствующий законопроект №1035-2 в первом чтении поддержали 288 народных избранников на пленарном заседании Рады в четверг.

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      Документ предлагает лишать материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий, если народный депутат в течение календарного месяца и одной очередной сессии без уважительных причин пропустил более трети пленарных заседаний или больше половины заседаний комитета, в состав которого он входит.

      Прекращение выплат за соответствующий месяц будет осуществляться распоряжением председателя парламента по решению регламентного комитета, а данные будут брать с электронной системы подсчета голосов карточками и сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.

      Сейчас для регистрации народного депутата через электронную систему достаточно, чтобы его карточка находилась в слоте. Если изменения будут утверждены, кроме вставленной карты, народному депутату придется нажать кнопку "ЗА", чтобы быть зарегистрированным на пленарном заседании.

      Законопроект предусматривает, что основанием для начисления выплат народному депутату за участие в пленарных заседаниях будет не письменная регистрация, как это происходит сейчас, а регистрация с помощью электронной системы.

      Рада 3 сентября включила в повестку дня проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Документ предлагает отнимать у депутата мандат, если суд установит, что политик голосовал в Раде за другого.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство
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