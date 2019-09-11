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      Закон об импичменте был принят только "Слугой народа", – Гузь не согласился с некими пунктами

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      Закон об импичменте был принят только "Слугой народа", – Гузь не согласился с некоторыми пунктами
      Закон об импичменте был принят только "Слугой народа", – Гузь не согласился с некоторыми пунктами / 24 канал

      Верховная Рада приняла законопроект об импичменте, который может отстранить от должности президента Украины. Во втором чтении за него проголосовали только депутаты из партии "Слуга народа", потому что другим нардепам не понравилось то, что закон принимали без рассмотрения поправок.

      Такое мнение высказал народный избранник от депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь в прямом эфире 24 каналу.

      Важно! Процедура импичмента президента: что изменилось

      "Без сомнения, закон об импичменте нужен, в первом чтении я проголосовал "за", а второго чтения фактически не было. Люди должны понимать, что между первым и вторым чтением есть две недели, чтобы депутаты могли подать свои поправки, пожелания и пр. Но, к сожалению, монобольшинство решило "отмести" эту историю, поэтому закон приняли в первом чтении сразу в целом", – сказал нардеп.

      Что такое импичмент?
      Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности. 10 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №1012 об импичменте президента в целом.

      По его словам, депутаты от "Слуги народа" лишили других нардепов возможности подавать поправки и продискутировать.

      С какими пунктами закона об импичменте не согласился Игорь Гузь?

      Лично у меня были вопросы. Во-первых, нужно 3/4 депутатов, чтобы процедура импичмента завершилась положительно, а это 337 нардепов. Почему именно столько? Второе – прописана норма, что если в шаге от импичмента президент признает свою вину и слагает свои полномочия, то дальше он не преследуется,
      – заявил Гузь.

      "Третий момент – если импичмент не поддержал парламент, спикер парламента должен извиниться перед президентом. Это же какие-то смешные игры", – сказал депутат.

      Гузь отметил, что эти нормы следовало бы обсудить. "Мы же не говорим о годе времени, на это хватило бы недели. Все депутатские группы и фракции не голосовали во втором чтении. То есть этот закон принят только голосами депутатов "Слуги народа". Абсолютно все не восприняли того, что не дали возможности обсудить такой важный закон", – добавил Гузь.

      Імпічмент президенту
      Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Гузь Игорь Владимирович Импичмент Законодательство
      Источник: 24 канал
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