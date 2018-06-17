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Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели

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Топ-5 видео недели
Топ-5 видео недели / 24 канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС

13 июня ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной и контролируемой. На всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. На Луганщине в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, оккупанты безрезультатно пытались вытеснить подразделения украинских бойцов с выгодных оборонительных позиций. На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосове и Зайцевое.

Смотрите видео об успехах военных на фронте

Павел Жебривский подал в отставку с поста главы Донецкой области

Экс-глава Донетчины объяснил, что в субботу, 9 июня, встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его об отставке. Президент его заявление принял, и в среду ее рассмотрел Кабмин. Он поблагодарил всю свою команду за работу, а также жителям Донетчины за поддержку и понимание. "Мы вместе с вами всему миру доказали: Донбасс – это Украина!", – отметил Жебривский.

Смотрите видео о достижениях Жебривского на посту руководителя ВЦА

Непогода натворила бед на западе Украины

Накануне стихия наделала вреда в западном регионе, а именно непогода бушевала в семи областях – Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой. Почти 240 населенных пунктов остались без света, обошлось без жертв. Также повреждены крыши, уничтожены овощи, повалены деревья. Ремонтники работают в усиленном режиме, люди приходят в себя и наводят порядок в своих жилищах.

Смотрите видео стихии на западе Украины

Социологи опубликовали новые президентские рейтинги

Тенденции остаются неизменны: действующий президент теряет позиции, зато оппозиция – набирает. Немалую поддержку имеют и "свеженькие" кандидаты из шоу-биза. Сейчас уже есть два условных лидера – Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Других разместить в рейтинге довольно трудно, учитывая статистическую погрешность. Однако, действующий президент, который обещал "не проиграть выборы", может вернуть свои позиции, уверены некоторые политологи.

Смотрите видео о лидеров президентских рейтингов

Во Львове ребенок выпал из маршрутки во время движения

Водитель автобуса тронулся с остановки с открытыми дверями в то время, как женщина с ребенком начала заходить в автобус через вторую дверь. Видеозапись данного ДТП предоставили с регистратора машины, которая ехала следом за маршруткой. На нем видно, как женщина с ребенком подходит и подсаживает мальчика лет шести в автобус. И сама уже делает шаг на ступени, но водитель трогается с остановки. Проехав несколько метров напуганный ребенок не удержавшись на ногах, вылетает из маршрутки на асфальт.

Смотрите видео дтп

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Аварии и ДТП Видео недели Стихийный бедствия Дети Новости Донецка Павел Жебривский
Источник: 24 Канал
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