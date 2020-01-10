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      Жестокое убийство произошло под Кропивницким: мужчину и женщину расстреляли из ружья

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      В Кировоградской области неизвестный расстрелял мужчину и женщину

      В Светловодском под Кропивницким произошло ужасное убийство. Здесь неизвестный расстрелял мужчину и женщину в возрасте 36 и 40 лет.

      Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области, об инциденте правоохранителям сообщила женщина. По ее словам, неизвестный мужчина расстрелял ее родственников. Трагедия произошла вечером 8 января.

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      Позже начальник главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков сказал, что мужчину и женщину убили на территории домовладения, вероятно, из охотничьего оружия, передает местное издание "Без купюр".

      По его словам, погибшие были сожителями. Что касается стрелка, то он неоднократно был осужден.

      По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Сейчас правоохранители пытаются установить лиц, которые могли совершить это преступление. Расследование продолжается.

      Вбивство, Кіровоградська область, Світловодськ, чоловік і жінка, поліція
      Место жестокого убийства мужчины и женщины под Кропивницким

      На месте стрельбы работали сотрудники местного отдела полиции, управления уголовного розыска и следствия, а также оперативники, эксперты и специалисты-кинологи.

      Также правоохранители призвали людей, у которых есть любая информация относительно этого события, им сообщить.

      К слову, в новогоднюю ночь 1 января в Каховке на Херсонщине убили 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Мужчина имел конфликт из-за родного сына с сожителем своей бывшей жены. Когда приехал к дому бывшей, то получил несколько смертельных пуль. Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. В местных СМИ говорят, что правоохранитель и стрелявший в Чебукина перед этим вместе "культурно отдыхали". Из-за последнкго факта в городе вспыхнули акции протеста.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Криминальные новости Убийство Новости Кропивницкого
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