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      Жорстоке вбивство сталося під Кропивницьким: чоловіка та жінку розстріляли з рушниці

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      В Кіровоградській області невідомий розстріляв чоловіка та жінку

      У Світловодському під Кропивницьким сталося жахливе вбивство. Тут невідомий розстріляв чоловіка та жінку віком 36 і 40 років.

      Як повідомляє пресслужба Нацполіції у Кіровоградській області, про інцидент правоохоронців повідомила жінка. За її словами, невідомий чоловік розстріляв її родичів. Трагедія сталася увечері 8 січня.

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      Згодом начальник головного управління Нацполіції у Кіровоградській області Роман Козьяков заявив, що чоловіка та жінку вбили на території домоволодіння, ймовірно, з мисливської зброї, передає місцеве видання "Без купюр".

      За його словами, загиблі були співмешканцями. Щодо стрільця, то він неодноразово був засудженим.

      Щодо факту стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, які могли скоїти цей злочин. Розслідування триває.

      Вбивство, Кіровоградська область, Світловодськ, чоловік і жінка, поліція
      Місце жорстокого вбивства чоловіка та жінки під Кропивницьким 

      На місці стрілянини працювали співробітники місцевого відділу поліції, управління карного розшуку та слідства, а також оперативники, експерти та фахівці-кінологи.

      Також правоохоронці закликали людей, у яких є будь-яка інформація щодо цієї події, їм повідомити.

      До слова, у новорічну ніч 1 січня в Каховці на Херсонщині вбили 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Чоловік мав конфлікт через рідного сина зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Коли приїхав до будинку колишньої, то отримав кілька смертельних куль. Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали". Через останній факт у місті спалахнули акції протесту. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Кропивницького Вбивство Кримінальні новини Поліція Жертви
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