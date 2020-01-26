Журналиста задержали на границе с Польшей из-за книги об ОУН-УПА

Вахтанга Кипиани, украинского журналиста и писателя, на час задержали на границе с Польшей. Причиной инцидента стали несколько экземпляров книги об ОУН-УПА в багаже, которую – так заявили поляки – запрещено ввозить в ЕС.

Вахтанг Кипиани рассказал о неприятном инциденте на границе Украины и Польши в своем фейсбуке 24 января.

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"Сегодня польская таможня в час задержала на границе из-за наличия в багаже ​​этой книги", – написал Кипиани, публикуя фотографию издания, о котором шла речь.

Цитата: "Запрещен ввоз по закону Европейского Союза". Что, конечно, неправда,

– описал ситуацию журналист.

И добавил, что в конечном итоге с таможенниками нашли общий язык, и журналиста, и его книги пропустили в Евросоюз без замечаний.

Вахтанг Кипиани – украинский журналист, публицист, историк, главный редактор издания "Историческая Правда",

Почему поляки могли придираться к книге об ОУН-УПА

В марте 2018 в Польше изменился закон об Институте национальной памяти. В нем появились тексты о запрете пропаганды "бандеровцев", а также, например, о наказании (речь о штрафе и даже заключении) за отрицание преступлений украинских националистов.

В январе 2019 года Конституционный суд Польши постановил отменить эти изменения в закон об Институте нацпамяти. Ведь " право на собственную оценку исторических событий и личностей – не повод для уголовного преследования".