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      Журналиста задержали на границе с Польшей из-за книги об ОУН-УПА

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      Вахтанг Кипиани рассказал о неприятном инциденте на границе Украины и Польши / galinfo.com.ua

      Вахтанга Кипиани, украинского журналиста и писателя, на час задержали на границе с Польшей. Причиной инцидента стали несколько экземпляров книги об ОУН-УПА в багаже, которую – так заявили поляки – запрещено ввозить в ЕС.

      Вахтанг Кипиани рассказал о неприятном инциденте на границе Украины и Польши в своем фейсбуке 24 января. 

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      "Сегодня польская таможня в час задержала на границе из-за наличия в багаже ​​этой книги", – написал Кипиани, публикуя фотографию издания, о котором шла речь.

      Цитата: "Запрещен ввоз по закону Европейского Союза". Что, конечно, неправда,
      – описал ситуацию журналист. 

      И добавил, что в конечном итоге с таможенниками нашли общий язык, и журналиста, и его книги пропустили в Евросоюз без замечаний. 

      Вахтанг Кипиани – украинский журналист, публицист, историк, главный редактор издания "Историческая Правда",

      Почему поляки могли придираться к книге об ОУН-УПА

      В марте 2018 в Польше изменился закон об Институте национальной памяти. В нем появились тексты о запрете пропаганды "бандеровцев", а также, например, о наказании (речь о штрафе и даже заключении) за отрицание преступлений украинских националистов.

      В январе 2019 года Конституционный суд Польши постановил отменить эти изменения в закон об Институте нацпамяти. Ведь "право на собственную оценку исторических событий и личностей – не повод для уголовного преследования".

      Заметим, что 24 января из-за очередей на границе с Польшей в Краковце люди жгли шины

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: История Антибандеровский закон Новости Польши Новости Украины
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