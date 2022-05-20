Рубіжне розділило долю Маріуполя: промислове місто, а у дворах – кладовища
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Росіяни продовжують постійно обстрілювати Луганщину. Одне з міст, яке ледь не повністю зруйнували окупанти – Рубіжне.
Промислове місто зруйновано вщент. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Відомо, що вцілілих будівель у Рубіжному вже не залишилось. Багато будинків відновити неможливо.
Рубіжне розділило долю Маріуполя. Розграбовані випалені цегляні коробки – це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля,
– зазначив Гайдай.
Тим часом людей ховають просто у дворах. Тепер там замість дитячих майданчиків – кладовища.
Він впевнений, що немає сумніву у тому, що ми переможемо. А за смерті наших людей та руйнування міст будуть покарані усі причетні.
Що зараз з містянами
- Сьогодні деякі із них евакуювалися в безпечні міста України чи закордон.
- Однак є й ті, який депортували в Росію чи на тимчасово окуповані території.
- Але й є багато людей, які досі перебувають у заручниках в кадирівців і мешкають у підвалах міста.
Як зараз виглядає Рубіжне / Фото з телеграму Гайдая
Луганщина щодня під нещадними обстрілами: останні новини
- Російські військові продовжують безперервно обстрілювати територію Луганської області. Росія зосередила свої війська саме у цьому регіоні.
- Ворог кинув усі сили, щоб захопити Сєвєродонецьк та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.
- У Луганській ОВА заявили, що Україна контролює тільки 10% території області. Всього під контролем України 42 населені пункти Луганщини.
- Крім цього, Росія створює гуманітарну катастрофу в регіоні. Через обстріли Луганщина повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу.
- Упродовж 19 травня окупанти зруйнували безліч будинків. За цю добу там загинуло 13 людей.
- Тим часом українські захисники підірвали мости біля Рубіжного, що в Луганській області. Підрив мостів допоміг зупинити наступ військ агресора на Сєвєродонецьк і Лисичанськ.