Кістка в горлі Кремля: що відомо про рух "Атеш" та операції партизанів

Російським режим на своєму шляху знищує всіх без винятку. Мовиться не тільки про українців, але й етнічних росіян, чи російськомовних, який Кремль буцімто захищає. Також Росія здійснює геноцид кримських татар, які повстали проти ворога.

З російськими окупантами бореться військовий рух українців і кримських татар "Атеш". З нагоди Дня пам'яті жертв кримськотатарського народу 24 Канал розповідає про "Атеш" та діяльність руху.

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Коли виник рух "Атеш" та яка мета партизанів

Рух "Атеш" оголосив про свою діяльність 29 вересня 2022 року. У повідомленні представник партизанів заявив, що в підпільний рух "Атеш" входять кримські татари, українці та росіяни.

В "Атеші" розповіли, що мобілізувалися у російську армію, щоб руйнувати її зсередини. Один з представників руху у зверненні заявив, що успішно мобілізувався у російську армію, щоб займатися підривною діяльністю.

Рух "Атеш" оголосив про свою діяльність: дивіться відео

Ми зливатимемо дані позицій, складів, солдатів, техніки. Будемо влаштовувати диверсії на складах та штабах. З кожним днем нас все більше!,

– мовиться у повідомленні.

У планах партизанів не тільки розвалювати російську армію зсередини, але й передавати інформацію для ЗСУ і "щоб підняти білий прапор коли потрібно".

З повідомлень "Атешу" можна зробити висновок, що партизани ведуть діяльність не тільки на тимчасово окупованих територіях України, але й навіть у Росії. Рух брав на себе відповідальність за деякі диверсії у Росії.

Наприклад, 25 жовтня 2022 року "Атеш" заявив, що бере на себе повну відповідальність і "гордість" за підрив залізничної дороги в російському Брянську.

Скільки людей в "Атеші" та де центр руху

"Атеш" закликає вступати до своїх лав, щоб протистояти російському режиму. Відповідна агітація з'явилася у різних містах окупованого Криму.



"Атеш" закликає приєднуватися до своїх лав / Фото "Атеш"

Лави руху швидко розширюються, однак зі зрозумілих причин точної інформації про кількість представників "Атешу" немає.

Водночас станом на початок лютого 2023 року в "Атеш" оголосили, що досягли позначки у 2000 агентів у лавах армії та росгвардії Росії. Також у травні агент "Атеш" проник до лав 68-го окремого морського інженерного полку в Євпаторії.

Щодня наші агенти проводять різного роду операції, саботаж наказів, злив інформації, виведення з ладу військової техніки, нейтралізації,

– повідомили в "Атеш".

"Атеш" мають два основні осередки в Росії "Атеш Татарстан" й "Атеш Сибір". Та через необхідність працювати в глибині Росії рух планує створити нові осередки.

"Ми впевнені, що татари, чеченці, казахи, башкири, чуваші, аварці, інгуші, якути та багато інших утиснених народів готові до активних дій, щоб обрати гідне майбутнє для своїх народів. Ми згодні з дон-доном, що необхідно створити армію для захисту пригноблених народів російським режимом!", – заявили партизани.



Агітація "Атеш" в окупованому Криму / Фото "Атеш"

У травні 2023 року в "Атеші" повідомили, що Севастополь – це головна база партизанів в окупованому Криму. Рух запевняє, що має безліч агентів, які щодня виконують завдання з розвідки, знищення техніки, інфраструктури та особового складу ворога.

Окупанти вже не почуваються в безпеці, є інформація, що дехто збирає свої манатки. Це правильно,

– сказали партизани.

Про результати своєї діяльності "Атеш" повідомляє в телеграмі, а також на сторінці у твітері.

Що відомо про присягу "Атеш"

Представники руху "Атеш" після того, як вступають до армії Росії, присилають промовисті світлини, чим засвідчують, що перебувають на боці України.

Зокрема, мобілізовані надсилають фото у формі, з російським паспортом і написом "Крим – Україна" та хештегом Атеш.



Як мобілізовані звітують, що проникли в армію Росії / Фото "Атеш"

Також активісти мають присягу воїна "Атеш" трьома мовами (українською, російською, кримськотатарською):

"Клянуся своєю Кров'ю і своєю Душею бути вірним ідеям та ідеалам руху "Атеш", боротись за Українську державу, боротися проти всіх ворогів Нашої держави і в боротьбі тій не пошкодую ані свого часу, ані майна, а якщо треба і життя.

Клянуся усілякими справами наближати перемогу нашої держави над ворогом навіть якщо доведеться приймати ворожу присягу, щоб обманути ворога. Клянуся чітко виконувати накази зверхників і бути вірним побратимом. Слава Україні!"

Прілєпін і не тільки: відомі операції руху "Атеш"

Рух "Атеш" веде розвідку за діями російських військ як на окупованих територіях, так і в Росії. Наприклад, партизани доповідають про те, як окупанти будують лінію оборони в Криму. Також вони інформують про пересування російської техніки та дії окупантів в Маріуполі, Криму, Мелітополі тощо.

Від моменту, коли "Атеш" оголосили про свою діяльність, партизани провели чимало операцій. Наприклад, у листопаді 2022 року партизани заявили про ліквідацію 30 окупантів в лікарнях Сімферополя.

"У військових шпиталях Сімферополя агенти "Атеш" успішно ліквідували 30 військовослужбовців армії РФ. Перевіряйте палати, перевіряйте морги, паліть медкартки. Можете 300 разів спростовувати цей факт, але це правда! Думайте!", – йдеться у повідомленні.

Серед знищених злочинців були також і зрадники України, які у 2014 році перейшли на бік ворога.

"Атеш" веде спостереження за окупаційними адміністраціями Криму в Сімферополі: дивіться відео

У грудні 2022 року "Атеш" взяв на себе відповідальність за підпал казарм із російськими військовими у смт. Совєтське в окупованому Криму.

"База мобілізованих армії Росії в смт. Совєтське в українському Криму – горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом і звичайно у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є!", – йдеться у повідомленні.

"Атеш" натякнув на те, що причетний до замаху на російського пропагандиста Захара Прілєпіна, авто з яким підірвали 6 травня біля Нижнього Новгорода. Водій пропагандиста загинув на місці від отриманих травм.

Натомість пропагандиста доставили в лікарню з низкою травм та прооперували. Прілєпіну вдалося вижити.

У квітні 2023 року "Атеш" заявив, що допоміг ліквідувати сімох окупантів з відомої 155 бригади морської піхоти Росії.

"На початку квітня в Запорізькій області військові Росії отримали по рації від нашого агента інформацію про "українську ДРГ", яка рухатиметься в білих маскувальних костюмах. Згодом ця "ДРГ" була знищена. Внаслідок дружнього вогню загинуло 7 військовослужбовців", – розповіли партизани.

Цілком очевидно, що на цьому "Атеш" не зупиниться і продовжить свою діяльність. Партизани вже натякнули, де варто чекати наступного удару. Зокрема, рух збирає інформацію про Кримський міст.

Ворог намагається проникнути в "Атеш"

У квітні 2023 року партизани повідомили, що окупанти намагаються проникнути до лав "Атеш".

Нас постійно намагаються обдурити російські спецслужби і пробратися до лав руху "Атеш", щоб з'ясувати всі наші плани. Заради нас вони не полінувалися задіяти росгвардію і зняти постановку, щоб втертися в нашу довіру,

– заявили в русі.

Окупанти влаштували інформаційну диверсію у селі Червоне Поле в Запорізькій області, однак партизани викрили плани ворога.