Вибухи біля Кримського мосту: рух поїздів зупиняли
У ніч проти 5 березня у Керчі прогриміла серія потужних вибухів. Гучно було поблизу Кримського мосту, рух через який закривали.
Після вибухів у Керчі стало відомо, що свій рух зупинили 9 поїздів. Про це написали пропагандистські ЗМІ.
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Що відомо про зупинку руху на Кримському мосту
Не курсували чотири потяги з Криму, та п'ять поїздів, що прямували на півострів. Також Кримський міст перекрили для руху автотранспортом.
Рух мостом перекрили з 23:35 4 березня і відкрито о 7:50 5 березня. Наразі лише для руху автомобілів.
Відомо, що вночі 5 березня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Цілями нібито був Кримський міст та корабель "Сергій Котов".
На ранок 5 березня російські пропагандисти повідомили, що було знищено російський корабель "Сергій Котов".
"Сергій Котов" пішов на дно: що відомо про знищення корабля
- Це не перша спроба потопити російський корабель "Сергій Котов". У вересні 2023 року Україна вже завдавала ураження цьому кораблю. Тоді в українській розвідці розповіли, що там був пошкоджений гвинт, а також – пробоїна у лівому борту.
- На ранок 5 березня в мережі вже активно ширилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент ураження ворожого корабля.
- Пізніше у ГУР підтвердили інформацію про знищення корабля "Сергій Котов". Там зазначили, що до операції причетний спеціальний підрозділ Group 13. Саме він завдав удару по кораблю "Сергій Котов" морськими дронами Magura V5.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що внаслідок атаки на російський корабель, є загиблі та поранені окупанти. Проте є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися.