Більше їсти не зможуть: Федоров розповів про дві яскраві операції партизанів

Сили спротиву суттєво дошкуляють росіянам на тимчасово окупованих територій. Нещодавно їх пригостили щурячою отрутою.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що рух опору продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях. Попри тотальну небезпеку, методи постійно вдосконалюються.

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Є два різновиди спротиву

Як наголосив Федоров, насамперед існує так званий "мовчазний" спротив, куди входить рух "Жовта стрічка" та інші. Вони підтримують жителів тимчасово окупованих територій, розвішують стрічки, роблять графіті тощо.

Є також й інший напрямок спротиву. Він спрямований на ліквідацію окупантів та колаборантів. До прикладу, буквально за останні півтора тижня сталися дві гучні операції. Нещодавно стався вибух під час збору штабу росгвардійців. Достеменно відомо, що троє окупантів загинули. Але це точно не всі жертви.

Нещодавно російський посадовець настільки хвалився про допомогу окупантам , що випадково видав їхні позиції. Туди швидко прилетіло.

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Окрім того, російські війська замовили доставку їжі у свій пункт дислокації. Після цього щонайменше 10 загарбників відвезли до лікарні з отруєнням від щурячої отрути. Можливо, більше вони так їсти не зможуть.

Вороги перевернули кафе, де готувалася їжа, але нічого не знайшли. Цікаво, що не знайшли кур'єра, який доставляв їжу. Ліквідація окупантів триває на різних напрямках,

– сказав Федоров.

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