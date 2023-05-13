Рух вперед продовжується: Сирський повідомив приємні новини з Бахмутського напрямку

Українські військові 13 травня продовжують просуватись на кількох ділянках фронту. Вони надалі боронять Бахмут.

Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується.

До речі Чи йде вже наступ: Череватий повідомив, що ЗСУ ще більше просунулись в районі Бахмута

Він передав приємні новини з фронту. Українські воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу.

Окупанти відступили з-під Бахмута