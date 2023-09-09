Падіння дрона в Румунії: Залужний зв'язався з румунським колегою, США перекидають винищувачі

Російський дрон-камікадзе типу "Шахед", який окупанти 4 вересня запустили по Україні, впав на території Румунії. У відповідь на падіння дрона Румунія та її союзники вирішили посилити захист від російських атак.

Після того, як російський безпілотник впав на території Румунії, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив ситуацію з начальником Штабу оборони ЗС Румунії генералом Даніелем Петреску, пише 24 Канал.

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Залужний провів розмову з румунським колегою

Під час телефонної розмови, як повідомив Залужний, сторони обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї.

Сторони порушили тему безпекових ризиків, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами.

Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України,

– розповів Залужний.

Румунія посилює захист у прикордонних районах через російські атаки

У прикордонних з Україною районах Румунії посилять заходи захисту у зв'язку з російськими атаками по українських портах, інформує Digi24.

Румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій уповноважив Міноборони вжити заходів щодо захисту мешканців районів на румунському березі Дунаю у випадку бомбардувань українських портів Рені та Ізмаїл.

Зокрема, мають розсилати повідомлення про загрозу Ro-Alert у тих районах, де є ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті".

Також місцева влада має проінструктувати мешканців, як діяти у загрозливих ситуаціях. Окрім цього, у населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також деяких інших мають побудувати укриття.

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США перекинуть до Румунії додаткові винищувачі

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом перекинути до Румунії додаткові винищувачі для посилення місій НАТО з контролю за повітрям.

Про це заявила пані посол США в Румунії Кетлін Кавалек під час зустрічі з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром, повідомляє пресслужба Міноборони Румунії.

За словами Кавалек, Штати стурбовані ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні на тлі російських терористичних нападів на українську портову інфраструктуру на Дунаї.

Пані посол додала, що США хочуть продовжувати надавати допомогу Румунії для більш ефективного захисту національної території, зокрема шляхом розгортання в країні декількох бойових літаків ВПС США для посилення місій НАТО з контролю за повітрям.

Міністр оборони Тилвар заявив, що Румунія вжила додаткові заходи безпеки в прикордонній зоні, посилила моніторинг й захист повітряного простору.

"Як заявив у четвер генеральний секретар НАТО, Альянс значно посилив свою присутність у Чорноморському регіоні. Для нас безпека наших громадян має першочергове значення, особливо тих, хто живе в районах, де Росія здійснила жорстокі напади на українські цивільні порти", – сказав міністр.

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