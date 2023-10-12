В Румунії виявили вирву від безпілотника після обстрілу Росією Одещини

В Румунії виявили вирву від безпілотника. Вона утворилась після нічної російської атаки дронами-камікадзе по Одеській області.

У відомстві відзначили, що моніторили повітряну обстановку ввечері 11 жовтня. Румунська сторона заявила, що зафіксували на своїй території групи безпілотників, які прямували до українських портів.

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Що відомо про вирву від дрона в Румунії

У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що після виявлення груп ворожих дронів поінформували Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, що райони в повітах Тульча та Галац, які розташовані неподалік українських портів на Одещині, потенційно можуть постраждати від ризиків, які пов'язані з цією ситуацією.

Повітряна тривога у цій частині Румунії тривала до 01:40 12 жовтня. Після цього:

прикордонники повідомили про "можливий вплив на румунську територію";

компетентні органи вирушили в район для вивчення ситуації.

Орієнтовно о 5:00 ранку (12 жовтня – 24 Канал) команди на місцях повідомили про виявлення вирви від безпілотника, з можливим вибухом при зіткненні, в рослинному масиві біля правого берега від Кілійського рукава, приблизно за 3 кілометри на захід від села Плаур,

– заявили в Міноборони Румунії.

За їхніми даними, ця територія охороняється. Також відповідні структури мають збирати докази та проводити розслідування.

В румунському Міноборони вкотре засудили російські атаки на інфраструктуру українських дунайських портів.

"Ці атаки є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – заявили у відомстві.

Нічна атака Росії дронами: коротко

Росія ввечері 11 жовтня запустила декілька груп ударних безпілотників з району полігону Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Їх випустили по Півдню нашої країни.

Вже орієнтовно о 22 годині 11 жовтня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки дронами у Сумській, Полтавській та Харківській областях. Згодом дрони таки почали летіти в напрямку півдня Одещини.

Українські військові також повідомляли про загрозу атаки дронами на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Кіровоградщині. Через деякий час небезпека була у Черкаській, Вінницькій областях.

Вранці наші військові повідомили, що ворог випустив по нашій державі у ніч проти 12 жовтня 33 дрони-камікадзе типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. Бійці ЗСУ зуміли збити 28 ворожих безпілотників.

На жаль, вибухи лунали у Харкові – там влучили в приватний житловий будинок. У Черкаській області дрон влучив у відриту місцевість, в Одеській області вороги пошкодили припортову інфраструктуру та житлові будинки, там були пожежі. Одна жінка 1935 року народження зазнала термічних опіків та перебуває в лікарні.

Російські дрони-камікадзе типу "Шахед" не вперше падають на румунську територію. Це щонайменше четвертий відомий випадок падіння російських безпілотників чи їхніх уламків на території країни НАТО.