У Румунії все ж підтвердили, що частини російського дрона впали на їхню територію

Румунія підтвердила, що частини російського дрона таки впала на території їхньої країни під час російської атаки "Шахедами". Мовиться про ніч проти 4 вересня.

Інформацію підтвердив міністр оборони Румунії Ангел Тилвар. Хоч раніше країна спростовувала ці дані.

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Що заявили в Румунії про падіння уламків дронів

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника впали на румунську територію після того, як він націлився на український порт на річці Дунай, який проходить уздовж кордону між двома країнами,

– зазначили журналісти.

За даними видання, уламки російської зброї впали в районі села Плауру румунського повіту Тулча. Натомість з іншого берега Дунаю навпроти населеного пункту – українське місто Ізмаїл, яке й атакувала Росія 4 вересня.

Анхель Тілвар пояснив, що на тлі збільшення Росією атак по українських портах і складах вони посилять заходи пильності. Зокрема, встановлять більше спостережних пунктів та патрулів.

"Водночас техніка, яку ми використовуємо, яка технічно може покрити цю територію, залишається в роботі та перебуває у стані підвищеної обережності та уваги. Ми охопили дуже велику територію, зокрема й ту, яку обговорювали в публічному просторі. І я підтверджую, що в цій зоні були знайдені елементи, які можуть бути частинами дронів", – заявив міністр оборони Румунії.

Він пояснив, що відвідав Плаур, після чого вирушить у Галац, де розміщений пункт пропуску на кордоні з Україною Галац — Рені.

Румунія спростовувала заяви про падіння ворожої зброї у них