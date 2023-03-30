"Рускій мір" люблять, але їхати не хочуть: Подоляк відповів, як закінчиться скандал з УПЦ МП

29 березні УПЦ МП мала залишити Києво-Печерську лавру. Однак вже два дні поспіль на території святині не вщухає скандал.

Ченці не хочуть виконувати рішення й влаштовують справжні "концерти". Як зазначив Михайло Подоляк, ми дуже толерантні й хочемо поводитися так, як поводяться інші демократичні країни, даємо можливість людям усвідомити свою неактуальність сьогодні. Про це радник голови Офісу Президента сказав в ексклюзивному стрімі 24 Каналу.

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УПЦ проявила своє обличчя

Радник запевняє: це добре, що є такий конфлікт, тому що УПЦ ще раз показала своє справжнє обличчя. Навіть у ході війни те, що вони говорили – "ми відділилися від РПЦ", "ми не підтримуємо ті заклики РПЦ вбивати українців" і так далі – все це фікція.

Варто послухати, акцентує Подоляк, що сьогодні в прямому ефірі говорять ті ж самі віряни, які начебто прийшли захищати Києво-Печерську Лавру. Вони ненавидять Україну та українську державність.

"Росія розуміє, що це ще один фронт, який можна відкрити. Знову ж таки періодично його відкривали. В Україні розхитати внутрішню ситуацію коштом того, що дивіться виганяють попів, їх треба захищати, це ж наше право тут обрядові свої дії робити", – стверджує радник ОП.

Він наголосив, що сьогодні в нас є абсолютно законне рішення держави щодо юридичного статусу УПЦ в Україні та УПЦ в Києво-Печерській Лаврі – вона має звільнитися. Це заповідник, і держава абсолютно законно та юридично вмотивовано буде вирішувати, хто буде в обрядовому сенсі використовуватиме Києво-Печерську Лавру.

УПЦ – це філія російської церкви, завдання якої максимально жорстко атакувати українську державу.

Ще раз наголошу: це дуже добре, що вони проявили своє обличчя саме сьогодні під час війни, щоб ми не втрачали пильність і довели до кінця роботу зі створення єдиної помісної церкви в Україні, в якій не буде сліду російської ідеології як такої,

– зазначає радник Офісу Президента.

На думку Подоляка, державі потрібно:

більш жорстко реагувати на кримінальні дії стосовно церковнослужителів, які в схронах мають російську пропагандистську літературу і спілкуються постійно з російськими кураторами й таке інше;

надати належну оцінку закликам до повалення української державності як такої, які лунають і від офіційних очільників церкви УПЦ, і від парафіян цієї церкви.

"Я думаю, що ми дійдемо до правильного фіналу. УПЦ буде втрачати всі можливості. Так чи інакше впливати на внутрішній світ України. УПЦ буде поступово їхати в російські міста і там собі чимось займатись в рамках філії російської православної церкви. А в Україні буде ПЦУ, тільки ПЦУ", – впевнений Михайло Подоляк.

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Позиція Міністерства культури щодо заповідника Києво-Печерська лавра є юридично мотивованою, і законні рішення мають бути виконані. Безумовно, вважає Подоляк, УПЦ це зробить.

Це вони трошки бравують, що будуть там "до кінця світів", чи як вони говорять. Але ні, я думаю, що це все буде вирішено. Судові процеси можуть бути, мають право бути, тому що ми демократична держава і в нас тут будь-які питання конфліктні вирішуються саме через судову процедуру,

– акцентував радник.

До речі, продовжує він, в Україні є певні проросійські партії, медіа, зараз ми бачимо й релігійні організації, які використовують цей привілей демократичного світу. Натомість в самій Росії не можна нічого оскаржити.

"Там тільки можна отримати термін за "діскредітацию вааружонних сіл", отримати 7 років ув'язнення. Але оскаржити будь-яке рішення держави, яка тисне на твої права в Росії неможливо, тому що там судової системи, як і парламентської системи, не існує. В авторитарних країнах було б дивно, якби існували інструменти прямої демократії. Там тільки псевдодемократичні інструменти існують, які маскують суть Росії", – стверджує радник ОП.

Тому судові процеси можуть йти, додає він, але законне рішення щодо того, хто і як буде опікуватися Києво-Печерською лаврою, також ухвалене. "Його треба буде виконати, я думаю, що воно найближчими днями буде виконано", – підсумував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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