"Маємо масштабувати знищення флоту Росії": Умєров поговорив з главою Міноборони Британії

Міністр оборони України Рустем Умєров 4 березня мав телефонну розмову зі своїм британським колегою Грантом Шеппсом. Під час дискусії політики обговорювали успіхи нашої держави у морі.

Умєров зазначив, що потрібно масштабувати знищення російського флоту у Чорному морі. Саме британські партнери можуть допомогти нашій державі реалізувати цю стратегію.

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Умєров і Шеппс поговорили про успіхи України в морі

Окрім Гранта Шеппса, під час розмови також були присутні командувач Збройних сил Сполученого Королівства, адмірал Ентоні Радакін, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Український генерал-полковник поінформував колег про оперативну обстановку та нагальні потреби.

Ми також обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту,

– написав Умєров.

Він також наголосив, що нашій державі потрібно збільшити використання безпілотників. Міністр оборони висловив вдячність Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.

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