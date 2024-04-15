Марафон Незламності: рятувальник з Полтави подолав 21 кілометр в робочому спорядженні
Джерело:ДСНС
У столиці 14 квітня відбувся Київський напівмарафон Незламності 2024. Серед понад тисячі учасників опинився і полтавський рятувальник Андрій Гречаний.
Чоловік подолав дистанцію у 21 км у спорядженні вогнеборця. Свій забіг Андрій Гречаний присвятив загиблим колегам із Харкова.
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Свій забіг Андрій присвятив загиблим внаслідок повторного ворожого обстрілу харківським рятувальникам, які віддали найцінніше - своє життя, щоб врятувати життя інших,
– повідомили у ДСНС.
Під час забігу Андрій тримав в руках портрети полеглих рятувальників.
В рамках заходу організатори мали на меті підтримати українських бойових медиків. Також був організований збір коштів для Медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри”, що бере участь в російсько-українській війні з 2014 року.
Росія вбила рятувальників у Харкові
- У ніч на 4 квітня росіяни багаторазово завдали ударів "Шахедами" по території Харківської області. Росіяни випустили по місту щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО.
- За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова внаслідок російської атаки загинули 4 людини, ще 12 зазнали травм різного ступеня: 3 у важкому стані, 5 середніх, інші легкі.
- Незадовго після першої хвилі ударів мер міста Ігор Терехов повідомив про загибель трьох працівників ДСНС. Працівники ДСНС загинули під час повторної атаки "Шахедами", коли рятували людей внаслідок попереднього удару. Удари росіян відбулися у густонаселеному районі Харкова. В одній з багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи.
- У ДСНС назвали імена рятувальників, яких вбила Росія. Ними були Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир.