Надзвичайники припинили роботи в будинку, що постраждав від вибуху на Позняках у столиці. Причиною стали погані погодні умови.

Зараз у Києві сильний шквальний вітер і злива. Через це пошукові роботи тимчасово припинились. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

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За його словами, рятувальники хвилюються, що конструкція будівлі може зруйнуватися.

Після покращення погодних умов, рятувальники продовжать пошуково-рятувальні роботи,

– зазначив Ткачук.

Під завалами можуть перебувати 2 чоловіків. Цю інформацію отримали від Нацполіції. Він також зазначив, що невідомо скільки ще часу займуть пошуки. На цей момент, рятувальники працювали на 5 поверсі. Детальну інформацію повідомлять, коли повністю перевірять будинок.

Ткачук додав, що на виконання робіт впливають погодні умови. Крім того, небезпечне саме місце виконання пошукових робіт: тільки 3 – 4 рятувальники можуть працювати в одному місці, оскільки поверхи можуть зруйнуватися в будь-яку хвилину.

Тому виконання робіт дуже важке та відповідальне. Рятувальники працюють дуже обережно,

– наголосив Ткачук.

Дивіться відео розмови 24 каналу з Романом Ткачуком:

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