Рятувальники призупинили роботу на місці вибуху на Позняках
Надзвичайники припинили роботи в будинку, що постраждав від вибуху на Позняках у столиці. Причиною стали погані погодні умови.
Зараз у Києві сильний шквальний вітер і злива. Через це пошукові роботи тимчасово припинились. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.
Важливо Струсонуло страшно: з'явилось відео моменту вибуху будинку на Позняках
За його словами, рятувальники хвилюються, що конструкція будівлі може зруйнуватися.
Після покращення погодних умов, рятувальники продовжать пошуково-рятувальні роботи,
– зазначив Ткачук.
Під завалами можуть перебувати 2 чоловіків. Цю інформацію отримали від Нацполіції. Він також зазначив, що невідомо скільки ще часу займуть пошуки. На цей момент, рятувальники працювали на 5 поверсі. Детальну інформацію повідомлять, коли повністю перевірять будинок.
Ткачук додав, що на виконання робіт впливають погодні умови. Крім того, небезпечне саме місце виконання пошукових робіт: тільки 3 – 4 рятувальники можуть працювати в одному місці, оскільки поверхи можуть зруйнуватися в будь-яку хвилину.
Тому виконання робіт дуже важке та відповідальне. Рятувальники працюють дуже обережно,
– наголосив Ткачук.
Дивіться відео розмови 24 каналу з Романом Ткачуком:
- Вибух у будинку трапився вранці 21 червня. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.
- Внаслідок вибуху загинуло троє осіб – двоє жінок віком 77 та 45 років та 29-річний чоловік. Рятувальники продовжують пошуки двох чоловіків – 1976 та 1967 років народження. Втім під завалами може бути більше людей.
- Наразі рятувальники працюють на п'ятому поверсі.
- Є дві версії того, що сталося: вибух газоповітряної суміші або ж від невідомого вибухового пристрою.
- Напередодні вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві, будинок перевіряла газова служба. Працівники "Київгазу" проводили перевірку лічильників. Стан газових мереж у будинку назвали задовільним. Однак мешканці скаржилися на запах газу у помешканнях.
- Рятувальники кажуть про загрозу обвалу дому, а Кличко заявив, що будинок таки розберуть, а мешканців переселять в колишню будівлю інтернату поблизу.