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      Рятувальники показали, як врятувати людину з-під льоду: важливі поради

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      Разом з лютими морозами на річки й ставки повиходили рибалки. Лід на водоймах в деяких місцях міцний і може витримати людину. Та рятувальники попереджають: на кризі потрібно бути особливо обережним.

      Сміливців на кризі замерзлого Дніпра – десятки. З самого ранку пробивають собі ополонки й цілий день рибалять. 

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      Станіслав – рибак з 30-річним стажем. Чоловік розповів, що особливо полюбляє ловити рибу взимку саме на Дніпрі. На кризі рибалити не боїться, адже зараз вона уже достатньо міцна.

      Рибалка Київ
      ​Місцевий рибалка Станіслав

      На запитання про те, чи перевіряли вони лід, місцеві рибаки відповіли: робили це ще два тижні тому й тоді він був приблизно 15 сантиметрів завтовшки.

      Працівники ДСНС зазначили, що цього достатньо, аби лід витримав цілу групу людей. Та все одно нагадали рибалкам про свою особисту безпеку й заодно показали, що потрібно робити, коли провалюєшся під лід.

      Головне – не панікувати. Потрібно виповзати: боком або спиною,
      – наголосив Олександр Туманов, керівник водолазного відділення ДСНС.

      Рятувальники також повідомили, що з першого грудня на воді загинуло вже три людини, ще двох вдалося врятувати.

      Як врятувати людину з-під льоду
      Київські рятувальники показали, як врятувати людину з-під льоду

      У ДСНС закликають: попри міцність льоду, все одно потрібно бути обережним, адже ризик провалитися завжди є.

      Нагадаємо, знайдений лижник, який у ніч на Різдво заблукав у Карпатах, дав поради туристам, як поводитися у надзвичайних ситуаціях.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 канал
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