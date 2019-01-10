Рятувальники показали, як врятувати людину з-під льоду: важливі поради

Разом з лютими морозами на річки й ставки повиходили рибалки. Лід на водоймах в деяких місцях міцний і може витримати людину. Та рятувальники попереджають: на кризі потрібно бути особливо обережним.

Сміливців на кризі замерзлого Дніпра – десятки. З самого ранку пробивають собі ополонки й цілий день рибалять.

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Станіслав – рибак з 30-річним стажем. Чоловік розповів, що особливо полюбляє ловити рибу взимку саме на Дніпрі. На кризі рибалити не боїться, адже зараз вона уже достатньо міцна.



​Місцевий рибалка Станіслав

На запитання про те, чи перевіряли вони лід, місцеві рибаки відповіли: робили це ще два тижні тому й тоді він був приблизно 15 сантиметрів завтовшки.

Працівники ДСНС зазначили, що цього достатньо, аби лід витримав цілу групу людей. Та все одно нагадали рибалкам про свою особисту безпеку й заодно показали, що потрібно робити, коли провалюєшся під лід.

Головне – не панікувати. Потрібно виповзати: боком або спиною,

– наголосив Олександр Туманов, керівник водолазного відділення ДСНС.

Рятувальники також повідомили, що з першого грудня на воді загинуло вже три людини, ще двох вдалося врятувати.



Київські рятувальники показали, як врятувати людину з-під льоду

У ДСНС закликають: попри міцність льоду, все одно потрібно бути обережним, адже ризик провалитися завжди є.

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