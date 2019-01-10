Рятувальники показали, як врятувати людину з-під льоду: важливі поради
Разом з лютими морозами на річки й ставки повиходили рибалки. Лід на водоймах в деяких місцях міцний і може витримати людину. Та рятувальники попереджають: на кризі потрібно бути особливо обережним.
Сміливців на кризі замерзлого Дніпра – десятки. З самого ранку пробивають собі ополонки й цілий день рибалять.
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Станіслав – рибак з 30-річним стажем. Чоловік розповів, що особливо полюбляє ловити рибу взимку саме на Дніпрі. На кризі рибалити не боїться, адже зараз вона уже достатньо міцна.
Місцевий рибалка Станіслав
На запитання про те, чи перевіряли вони лід, місцеві рибаки відповіли: робили це ще два тижні тому й тоді він був приблизно 15 сантиметрів завтовшки.
Працівники ДСНС зазначили, що цього достатньо, аби лід витримав цілу групу людей. Та все одно нагадали рибалкам про свою особисту безпеку й заодно показали, що потрібно робити, коли провалюєшся під лід.
Головне – не панікувати. Потрібно виповзати: боком або спиною,
– наголосив Олександр Туманов, керівник водолазного відділення ДСНС.
Рятувальники також повідомили, що з першого грудня на воді загинуло вже три людини, ще двох вдалося врятувати.
Київські рятувальники показали, як врятувати людину з-під льоду
У ДСНС закликають: попри міцність льоду, все одно потрібно бути обережним, адже ризик провалитися завжди є.
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