Греція не передаватиме Україні С-300 чи Patriot: прем'єр-міністр пояснив, чому
8 травня 2024, 19:49Читать новость на русском
Греція відмовляється від передачі Україні зенітних ракетних комплексів С-300 чи Patriot. Вона не має таких систем, які можна було б віддати.
Про це в інтерв'ю protothema заявив глава грецького уряду Кіріакос Міцотакіс.
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Що заявив прем'єр Греції
Ми підтримуємо Україну і у нас є надлишки оборонної техніки. І це не стосується ні Patriot, ні С-300,
– заявив грецький прем'єр-міністр.
Також він додав, що такі ЗРК все ще потрібні Греції.
При цьому прем'єр Греції підкреслив, що Україна не повинна програти війну, оскільки вона є стороною, яка захищається.
Що передувало
- Нагадаємо, ще наприкінці квітня журналісти розповсюджували чутки про те, що Греція може надати Україні систему ППО Patriot.
- Зазначалося, що джерела в уряді розповіли журналістам, що США надали Афінам "гарантії" протягом усього періоду місії Patriot щодо безпеки країни від турецької загрози. Проте додають, що не пояснили, які саме "гарантії" пропонують.
- Вже за кілька днів грецький прем'єр спростував такі чутки. Так, Кіріакос Міцотакіс пояснив, чому його країна відмовилася передавати Україні системи ППО. Глава грецького уряду зазначив, що ці комплекси є критично важливими для країни.