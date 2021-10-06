Саакашвілі погодиться на екстрадицію, якщо з нього знімуть усі обвинувачення, – Ясько

Єлизавета Ясько відвідала Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі в Грузії. Нардепка від "Слуги народу" наголосила, що Саакашвілі погодиться на екстрадицію в Україну, якщо з нього на батьківщині знімуть усі звинувачення.

Ще 5 жовтня Ясько відвідала українсько-грузинського політика в Руставі. Кохана Саакашвілі підтвердила, що третій президент Грузії налаштований по-бойовому і не має наміру визнавати свою провину.

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У випадку екстрадиції потрібно домогтись зняття звинувачень

Якщо ж ініціюють процес екстрадицію політика в Україну, адже у нього є українське громадянство то, каже Ясько, потрібно добиватись зняття з нього всіх обвинувачень.

Саакашвілі оголосив голодування

Зазначимо, що після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Ясько закликала міжнародну спільноту звернути увагу на справу політика – адже на десятий день його стан здоров'я може різко погіршитись.

Тим часом політсила Саакашвілі анонсувала масштабні акції протесту по всій країні. Соратники вимагатимуть звільнення Саакашвілі. Демонстрації "Єдиний національний рух" проведе перед другим туром місцевих виборів.

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Що відомо про затримання Саакашвілі в Грузії: