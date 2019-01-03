Саботаж чи недбалість: чому Генпрокуратура перешкоджає, аби куля з тіла Михайлика стала доказом?

Генпрокуратура України й головне слідче управління Нацполіції не спромоглися вчасно підготувати і передати Німеччині пакет документів з надання міжнародної правової допомоги, необхідних для законного вилучення кулі з легені одеського громадського діяча Олега Михайлика.

Його цинічно намагалися застрелити восени біля власного будинку за кілька метрів від поліцейського відділку. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Нині своєю бездіяльністю українські правоохоронці фактично зривають проведення законної процедури вилучення кулі, яка має стати ключовим речовим доказом. Куля має вказати, з якої зброї стріляли, і прискорити розслідування.

Якою мала бути процедура?

Олега Михайлика повинні прооперувати в Німеччині вже в середині січня цього року. Німецькі лікарі покриють всі витрати і вилучать кулю, яка вже понад чотири місяці знаходиться в його легені. Натомість ГПУ і ГСУ НП мали підготувати пакет документів у рамках міжнародної співпраці. Папери б і забезпечили законність процедури. Завдяки цьому кулю могли б долучити до матеріалів слідства й використовувати в суді як речовий доказ.

Цікаво, що у момент вилучення кулі повинен бути присутній представник поліції Німеччини. Він має описати й запакувати доказ, а потім передати до консульства або Генеральній прокуратурі України. Натомість ця процедура грубо порушується затримкою документів українською стороною.

Чому основний доказ під загрозою втрати?

Офіційна відмовка силовиків – мовляв, просто не встигли підготувати документи. Про це слідчий повідомив постраждалого напередодні Нового року – 30 грудня. Хоча про точну дату та місце проведення операції Михайлик повідомляв поліцію заздалегідь.

Я не знаю, чи це саботаж з боку поліції… Дуже на це схоже. Про саму операцію ми їх попереджали задовго, ще коли знали тільки приблизну дату. Потім іще раз за три тижні. Вони мали можливість підготувати всі документи. Але, як бачу, цим ніхто й не займався, – сказав Олег.

Натомість вони просто передали йому пакет для кулі і обійшлися без жодних інструкцій чи пояснень.

Чим це загрожує потерпілому?

На його думку, без передачі пакету документів українськими правоохоронцями кулю можуть не долучити до матеріалів слідства як речовий доказ. А надалі – не визнати доказом і в суді.

Себто, без реалізації відповідного пакету куля як основний доказ у справі може не мати доказової сили через порушення порядку її отримання.

Чим це загрожує виконавцям і замовникам незавершеного вбивства?

На думку юриста Артем Карташова, до певного часу вони зможуть спати спокійно, оскільки встановити вид зброї, з якої стріляли в Михайлика, стане значно важче. А результати експертиз, зроблених за допомогою вилученої кулі, можна буде ставити під сумнів. Що у подальшому поставить під загрозу всі можливі результати розслідування. І стане приводом для фальсифікацій.

Одначе це ще й повністю розв’яже руки злочинцям. Вони отримають чіткий сигнал, що можуть безкарно готуватися до подальшого замаху, переконаний юрист.

Одеські та київські правоохоронці – у виграші?

Найочевидніше, що так. Справа в тім, що затримуючи осіб, які сьогодні знаходяться у статусі підозрюваних, одеські правоохоронці заявили, що вилучили зброю. З якої, нібито, стріляли. А от відсутність кулі або порушення порядку її отримання дозволить їм і надалі наполягати на своїй версії, продовжувати не розслідувати злочин та уникнути покарання за свою некомпетентність, пояснює Карташов.

Тим паче, це покриє і не зацікавлення правоохоронних органів у об’єктивному розслідуванні нападів на активістів та озвученні імен замовників. Адже відомо, що з 50-ти атак на активістів за 2 роки не назвали імені жодного замовника. В Одесі сталося 14 нападів – найбільше по всій Україні. І не секрет, що всі активісти гостро критикували корумповану місцеву владу на чолі з Геннадієм Трухановим. У південному регіоні громадський сектор давно наголошує, що напади відбуваються після вказівок влади, а правоохоронні органи повністю підконтрольні керманичам міста. А, отже, про об’єктивне розслідування нападів і притягнення до відповідальності винних лишається тільки мріяти.

Що далі?

Вчора у соцмережах стартував флешмоб з вимогою до ГПУ й ГСУ НП видати необхідний пакет документів і пояснити, чи є альтернативні варіанти легалізації кулі. Наприклад, чи вилучення кулі з тіла постраждалого у присутності експерта Інтерполу є законною процедурою та чи визнають кулю, зрештою, доказом у суді без передачі необхідних паперів українськими силовиками.

Вочевидь, тиск – єдиний дієвий козир. Сьогодні у коментарі Слідство.Інфо прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко пообіцяв все таки встигнути надіслати документи німецькій стороні. Як він збирається це зробити, і чи не голослівною є його заява – покаже час.

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