У Києві ледь не одразу після обстрілів запустили салют: реакція військової адміністрації
У Києві між повітряними тривогами якісь "розумники" запустили салют. Цього не можна робити в умовах війни, але покарання за такі дії – лише штраф.
Про це 24 каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Обурливі кадри з салютом біля будинків з'явились у мережі 29 грудня.
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Салюти у воєнний час заборонені
Шаманов зазначив, що КМВА закликала, закликає і буде закликати не використовувати в будь-якому разі піротехнічні засоби, салюти, феєрверки. У країні триває війна. Це дуже сильно нервово впливає на людей, які на кілька днів повернулись додому з фронту, щоб побачити своїх рідних.
Однак урешті-решт це й на цивільних впливає, на їхній психологічний стан. Тому треба бути з зовсім порожньою головою для того, щоб намагатись відсвяткувати якісь свята, Різдво або Новий Рік з салютами й феєрверками,
– зауважив речник Київської міської військової адміністрації.
Шаманов про те, що в Києві ледь не одразу після обстрілів запустили салют: дивіться відео
Покарання – лише штрафи
Він продовжив, що раніше говорив з побратимами, мовляв, знайдуться, на жаль, люди, які будуть намагатись це зробити. Утім перш за все їх будуть зупиняти люди, що будуть поруч, будуть попереджати їх, просити. Однак це ще зокрема й робота поліції, щоб штрафувати за такі порушення.
"Зараз, наскільки я пам'ятаю, покарання адміністративне, тобто, штраф", – наголосив Шаманов.
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