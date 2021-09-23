Сам бачив, як Росія перекидає війська в Україну, – головний викривач Трампа у справі імпічменту

Олександр Віндман, який був одним з головних свідків у процесі першого імпічменту Дональда Трампа, розповів, що на власні очі бачив, як Росія перекидала своїх кадрових військових на Донбас.

Чоловік розповів, що з 2012 по 2015 рік працював військовим аташе у Москві. За його словами, перші 18 місяців відносили зі збройними силами країни-агресора були "порівняно нормальними".

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Однак після того, як Росія напала на Україну, усе різко змінилося. Ми (США – 24 канал) підтримували Україну. Я постійно їздив у відрядження до Ростова і спостерігав, що там відбувалося, як збройні сили РФ перекидають війська. На власні очі це бачив і доповідав,

– зазначив Олександр Віндман.

Росія нещодавно перекидала війська до кордонів

У березні в ЗСУ попереджали, що Росія нарощує свою військову присутність біля кордонів України – мовилося про Воронезьку, Ростовську та Брянську області.

Все це держава-окупант робила під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021". Крім цього, військову техніку завозили до окупованого Криму.

Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team 8 квітня виявила польовий військовий табір РФ біля українського кордону. Тоді Євросоюз звернувся до Росії та закликав утриматись від кроків, що призведуть до ескалації конфлікту.



Росія стягувала війська до українських кордонів / Інфографіка 24 каналу