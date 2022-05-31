Сам спізнююся, – Кім віджартувався про власний похорон, який йому влаштували пропагандисти

Росія відома тим, що вміє видавати бажане за дійсне. Для цього Москві допомагають пропагандисти, які готові поширювати будь-який фейк, як от буцімто похорон Віталія Кіма.

Кім потролив пропагандистів

Кремлівські пропагандисти змусили голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма записати відео. А все тому, що в Росії вже "поховали" Кіма.

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Російські телеграм-канали почали публікувати брехливу інформацію про те, що Віталій Кім нібито помер. Попри те, що Миколаїв ледь не під постійним обстрілом росіян, Кім вийшов в ефір та віджартувався.

Записав відео, тому що там у рашистських телеграм-каналах почали писати, що я помер. Тішить не це, тішить реакція друзів,

– сказав Кім.

Очільник Миколаївської ОВА заявив, що його почали запитувати друзі, чому їх не запросили на похорон.

"Вибачте, сам запізнююся", – покепкував Кім.

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