Сам спізнююся, – Кім віджартувався про власний похорон, який йому влаштували пропагандисти
Джерело:Віталій Кім
Росія відома тим, що вміє видавати бажане за дійсне. Для цього Москві допомагають пропагандисти, які готові поширювати будь-який фейк, як от буцімто похорон Віталія Кіма.
Кім потролив пропагандистів
Кремлівські пропагандисти змусили голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма записати відео. А все тому, що в Росії вже "поховали" Кіма.
Варте уваги Ми бачимо їх наскрізь, – Кім запевнив, що раптовий штурм Миколаєва неможливий
Російські телеграм-канали почали публікувати брехливу інформацію про те, що Віталій Кім нібито помер. Попри те, що Миколаїв ледь не під постійним обстрілом росіян, Кім вийшов в ефір та віджартувався.
Записав відео, тому що там у рашистських телеграм-каналах почали писати, що я помер. Тішить не це, тішить реакція друзів,
– сказав Кім.
Очільник Миколаївської ОВА заявив, що його почали запитувати друзі, чому їх не запросили на похорон.
"Вибачте, сам запізнююся", – покепкував Кім.
Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область
- Збройні сили Росії обстрілюють Миколаїв та область з різних типів озброєння. Зокрема, у ніч проти 30 травня війська агресора вдарили крилетою ракетою з "Точки-У" по Новому Бугу. Унаслідок руйнівного удару росіян по Новому Бугу центральна частина міста зруйнована майже вщент.
- Також окупанти 29 травня обстріляли Миколаїв, унаслідок чого двоє людей постраждало та ще один чоловік загинув. Повідомлялося, що під час обстрілу чоловік просто йшов по воду, але поблизу нього впав ворожий боєприпас.
- Окрім цивільної інфраструктури, загарбники обстрілюють позиції українських військових. В оперативному командуванні "Південь" інформували, що двічі пара ворожих гелікоптерів Мі-24 завдала ударів по наших позиціях.
- Також протягом 30 травня росіяни тричі били далекобійною ствольною артилерією "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган". Вночі під вогнем військ Росії опинився Очаків та інші населені пункти Миколаївської області.
- Разом з тим, у Миколаївській ОВА переконують, що наразі раптовий штурм та прорив російських окупантів до Миколаєва неможливий. Віталій Кім зазначив, що навіть якщо загарбники рухатимуться у напрямку обласного центру, на те, щоб просунутися до Миколаєва, потрібні будуть місяці.
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