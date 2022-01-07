Самі визначаємо свою політику, – в Швеції виступили проти вимог Росії щодо нерозширення НАТО

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон прокоментувала прохання Росії не розширювати Північноатлантичний Альянс. Політикиня наголосила, що її країна сама вирішуватиме, які союзи створювати.

Очільниця шведського уряду повідомила, що режим європейської безпеки не підлягає обговоренню.

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У Швеції ми самі визначаємо нашу зовнішню політику та безпекову політику, і з ким ми вирішуємо співпрацювати,

– зазначила Магдалена Андерссон.

Прем'єрка вказала, що на тлі стягування військ Росії до кодонів України провела телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та проведе переговори з генеральним секретарем НАТО.

"Уряд також веде діалог зі США. Необхідно поважати та дотримуватися міжнародного права. Це включає право кожної країни самостійно обирати свою безпекову політику", – додала очільниця уряду.

Росії боїться розширення НАТО: що відомо

Джо Байден і Путін 7 грудня провели відеоперемовини, основною темою яких була Україна.

Росія висунула умови щодо "гарантій безпеки", однією з яких є неприйняття України до НАТО.

У відповідь в США чітко заявили, що саме Альянс вирішуватиме, кого приймати у свої лави.

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