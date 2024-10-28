Союзу в БРІКС немає, – Володимир Зеленський прокоментував результати саміту в Казані
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський висловився про саміт БРІКС у Казані. А також пояснив, чому більшість країн не хочуть співпрацювати з Путіним.
У складі саміту БРІКС не було багатьох лідерів, на яких розраховувала Росія. Про це повідомив Володимир Зеленський.
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Зеленський про саміт БРІКС
Зеленський вважає, що наразі саміт БРІКС провалився і поки що немає жодного союзу між країнами-учасницями.
Президент України також додав, що Путін сам розколює БРІКС своєю політикою війни. Росія дуже хоче поляризувати світ і розділити його на Захід та БРІКС, та поки що їй не вдалося це зробити.
Всі розуміють, що він вбивця, всі розуміють, що він терорист. Розуміють, що сьогодні є дешевий енергоресурс. І деякі держави цим користуються. Але навіть ті держави, які розуміють, що можуть вирівняти свою економіку, не хочуть маратися об Путіна,
– каже Зеленський.
Глава держави зазначив, що Путін є непослідовним у своїх рішеннях. Навіть бразильсько-китайські пропозиції, що були достатньо умовними, Путін, з погляду на територіальну цілісність, не хоче підтримувати. Саме тому Бразилія не приїхала на саміт до Казані.
- Саміт БРІКС відбувся у російській Казані 22 – 24 жовтня 2024 року.
- У саміті взяли участь кілька десятків світових лідерів, зокрема президент Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Ірану Масуд Пезешкіян.
- Міністерство закордонних справ України прокоментувало підсумкову декларацію саміту в Казані. У ній країни-учасниці лише згадали про власні національні позиції та не змогли прийти до спільного рішення.