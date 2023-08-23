Китай "віджимає" БРІКС у Росії, – політтехнолог припустив мету Пекіна
Диктатор Владімір Путін не поїхав на саміт БРІКС, який відбувається з 22 по 24 серпня у ПАР. Тим часом Китай поступово "віджимає" цю організацію в Росії.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Росія суттєво ослабла упродовж повномасштабної війни проти України. Цим зараз користається Китай.
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Які плани має Китай
Як наголосив Тизенгаузен, Китай намагається створити на противагу "Великій сімці" своє угруповання держав. І БРІКС має стати певною базою для цього. Раніше Росія вважала, що саме вона є головною в цій організації.
Вже навіть нові заявки туди є. Планує вступити Аргентина та ще низка держав. Китай створює на противагу Заходу свою досить потужну систему. Я б цю історію не недооцінював би,
– зауважив Тизенгаузен.
Світ поступово поляризується. Автократичні та близькі до них режими намагаються об'єднатися. Ситуація видається досить серйозною.
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Глава Китаю Сі Цзіньпінь усвідомлює, що може планувати свою політику вже не від виборів до виборів, а десятиліттями. Це наштовхує на те, що Пекін спробує розв'язати проблему з Тайванем, що здатне спровокувати серйозний світовий конфлікт.
Мені здається, що Захід недооцінює загрозу формування нової коаліції разом з Китаєм. А Росія, увійшовши в цю орбіту, отримає певне "покровительство". Вона навіть вже його отримала. Скільки б протягнула Росія, якби не продаж енергоресурсів до Індії та Китаю?
– розповів Тизенгаузен.
Новий саміт БРІКС: коротко
- Диктатор Владімір Путін не поїхав на саміт БРІКС, який відбувається з 22 по 24 серпня в ПАР. Замість нього туди направся глава російського МЗС Сєргєй Лавров. Участь у цьому саміті візьмуть також лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.
- Найімовірніше, Путін не ризикнув поїхати до ПАР через ордер на арешт. Його ще в березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд.
- Путін все ж виступив на саміті по відеозв'язку. Однак багатьох збентежила дивна деталь із його голосом.