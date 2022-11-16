Країни G20 таки не домовилися про поділ Росії, – Шейтельман
Китай та США погодили свої позиції щодо низки важливих глобальних проблем, але щодо Росії домовленостей ще немає. Пекін демонстративно вказав на цей факт під час голосування в ООН.
На сьогодні можна констатувати, що частину домовленостей сторони провалили. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Експерт зазначив, що на сьогодні немає підстав вважати, що на саміті країн "Великої двадцятки" домовилися про "поділ Росії".
Домовленостей по розділу Росії не досягнули. Зважаючи на все, задля цього і сказали фразу, що вони домовилися про візит Ентоні Блінкена до Китаю, де продовжать про це говорити. Але поки що немає рішення,
– пояснив політтехнолог.
За його словами, першим знаком провалу домовленостей було те, що після зустрічі президента США Джо Байдена з лідером КНР Сі Цзіньпінем Пекін проголосував "проти" резолюції в Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії.
"Якби Китай утримався б, це не говорило б ні про що і було б логічно. Але Китай дуже демонстративно голосував "проти". Адже у списку, хто голосував "проти" була тільки Росія та її колонії, на кшталт ЦАР та Сирії. Єдина з цивілізованих країн, яка так проголосувала – це Китай", – додав аналітик.
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На його думку, якби Пекін намагався вплинути на це рішення, тоді сателіти Китаю голосували б разом з ним "проти", зокрема В'єтнам та низка африканських країн.
"Китай не дав вказівки голосувати "проти". У Пекіні розуміли, що це ніяк не вплине на рішення. Його ухвалили, але Китай вирішив показати, що не домовилися зі США. Ну і потім у риториці були слова, що домовилися щодо ядерної зброї й що Росія не може застосовувати її. Але це було зрозумілим і до саміту, що це була точка, про яку домовлятимуться", – резюмував Шейтельман.
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Рішення саміту G20: що відомо
- На Балі 15 та 16 листопада триває саміт G20. Серед його учасників виникає консенсус щодо застереження проти використання ядерної зброї. Зараз він, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, поступово набирає сили, що є великим кроком уперед.
- Лідери країн Великої двадцятки виступили з заявою, в якій наголосили, що вони "рішуче засуджують" агресію Росії проти України.
- Представник Росії на саміті глава МЗС Сєргєй Лавров покинув саміт, ймовірно, щоб уникнути неприємних запитань від Заходу. Зустрітися з Лавровим на саміті погодилися лише глава МЗС КНР, генсек ООН та індійський посол.