Країни G20 таки не домовилися про поділ Росії, – Шейтельман

Китай та США погодили свої позиції щодо низки важливих глобальних проблем, але щодо Росії домовленостей ще немає. Пекін демонстративно вказав на цей факт під час голосування в ООН.

На сьогодні можна констатувати, що частину домовленостей сторони провалили. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що на сьогодні немає підстав вважати, що на саміті країн "Великої двадцятки" домовилися про "поділ Росії".

Домовленостей по розділу Росії не досягнули. Зважаючи на все, задля цього і сказали фразу, що вони домовилися про візит Ентоні Блінкена до Китаю, де продовжать про це говорити. Але поки що немає рішення,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, першим знаком провалу домовленостей було те, що після зустрічі президента США Джо Байдена з лідером КНР Сі Цзіньпінем Пекін проголосував "проти" резолюції в Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії.

"Якби Китай утримався б, це не говорило б ні про що і було б логічно. Але Китай дуже демонстративно голосував "проти". Адже у списку, хто голосував "проти" була тільки Росія та її колонії, на кшталт ЦАР та Сирії. Єдина з цивілізованих країн, яка так проголосувала – це Китай", – додав аналітик.

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На його думку, якби Пекін намагався вплинути на це рішення, тоді сателіти Китаю голосували б разом з ним "проти", зокрема В'єтнам та низка африканських країн.

"Китай не дав вказівки голосувати "проти". У Пекіні розуміли, що це ніяк не вплине на рішення. Його ухвалили, але Китай вирішив показати, що не домовилися зі США. Ну і потім у риториці були слова, що домовилися щодо ядерної зброї й що Росія не може застосовувати її. Але це було зрозумілим і до саміту, що це була точка, про яку домовлятимуться", – резюмував Шейтельман.

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