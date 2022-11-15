Зеленський виступив на саміті G20: головні тези

На Балі відбувається саміт лідерів G20. Володимир Зеленський взяв участь у заході у режимі онлайн.

Зеленський виголосив промову перед лідерами G20. Про що говорив український лідер – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Про що говорив Зеленський на саміті G20

Президент України на саміті "Великої двадцятки" заявив, що у кожного з лідерів країн на столі є пропозиції Києва рідною для кожної держави мовою.

Президент також розповів, що повернувся з Херсона – одного з найважливіших міст Півдня України та єдиного обласного центру, який Росія захопила з 24 лютого 2022 року. На щастя, місто вже вільне.

Ця визвольна операція наших Сил оборони є для України аналогією багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще доводилось воювати заради неї. Це як висадка союзників в Нормандії,

– заявив Зеленський.

Також президент України пояснив, що для звільнення всієї території України нам ще доведеться воювати деякий час.

Володимир Зеленський також сказав, що у такому разі варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб зберегти тисячі життів та світ від нових дестабілізацій.

Зеленський заявив, що не буде жодного "Мінська-3"

Нормандська операція у 1944 році відкрила другий самостійний фронт проти нацистської Німеччини. Це була наймасштабніша на той час у світовій історії висадка повітряного десанту із залученням 12 тисяч літаків. Її метою було звільнити Францію та піти на Німеччину із заходу. ​Детальніше читайте тут

Володимир Зеленський пригадав представлену ним формулу миру на Генасамблеї ООН. Президент також сказав, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю: "Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями".

Не буде жодних "Мінськів-3", які Росія порушить одразу ж після укладання. Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир,

– пояснив позицію Києва президент.

Володимир Зеленський також розповів, що Москва хоче обманути всіх, заморозивши війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними. Президент України пообіцяв, що ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації.

Виступ Зеленського на саміті G20: дивіться відео

Зеленський та саміті G20 – головне

На саміт G20 Зеленського запросив Джоко Відодо – президент Індонезії. Український лідер повідомив новину ще у квітні 2022 року.

Упродовж декількох місяців тривали обговорення, чи візьме Зеленський участь у саміті, якщо там буде присутній Владімір Путін. Сам український лідер коментував це так: "позиція моя особиста і позиція України була в тому, що, якщо російський лідер буде брати участь, то Україна не буде брати".

Вже 8 листопада стало відомо, що український лідер візьме участь у саміті. Наголосили, що узгоджують формат виступу.

Згодом Михайло Подоляк зауважив, що присутність Зеленського на саміті – це майбутнє цивілізації, адже президент говоритиме про війну та мир.

Під час вечірнього звернення 13 листопада Зеленський заявив, що під час тижня саміту Україна відповість на всі ключі питання, які турбують українців, а також – міжнародних партнерів.

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