Буде понад 100 країн: Подоляк оцінив позицію КНР та представника США на Саміті миру

Понад сотня країн погодилися взяти участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Водночас низка держав максимально дискредитує цю ідею.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що це буде фундаментальна інформаційна подія. Він додав, що водночас саміт не призведе одразу до розв'язання усіх питань війни та миру в Україні.

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Про що говоритимуть на саміті

Подоляк зазначив, що на цьому заході в кулуарах та офіційно можна буде проговорити певні речі.

Нині не існує глобальних правил, які треба переосмислити. Не існує міжнародних інституцій, які можуть зобов'язати країни дотримуватись цих правил або примусити їх це робити,

– наголосив радник голови ОПУ.

На саміті зафіксують те, що нині необхідно переосмислити глобальне лідерство та довести, що певна країна справді претендує на нього. Михайло Подоляк додав, що бажано було б, аби Китай, який нині переосмислює своє політичне та глобальне значення, таки приїхав на саміт. Усе, аби не виглядало так, що КНР дотримується концепції Росії.

"Концепція Росії – це немає міжнародного права, немає правил. Хто сильніший – той правий. Це нонсенс. Тоді ти не є глобальним лідером", – сказав радник голови ОПУ.

Формула миру

Саміт миру – це інформаційний порядок денний зовсім іншого рівня. Усі обговорюють цей захід – негативно й позитивно. Однак, усі розуміють, що необхідно переосмислити глобальні правила, глобальне право, роль та місце міжнародних інституцій. Окрім того, це фіксація формули миру.

Що таке формула миру – мир може бути справедливим, немає ніяких абстрактних мирів. Усі пропозиції країн, які не ведуть безпосередньо війну і завжди виступають щодо "погодьмось на умови Росії, залишимо їм там частину території України", – це не про мир. Це про ескалацію і подальшу війну,

– наголосив Подоляк.

Ба більше, на саміті буде точно видно, чи розуміють країни, які претендують на роль глобальних лідерів, що таке лідерство і яку небезпеку воно несе. Лідерство – це про відповідальну політику, коли країна наполягає на обов'язковому виконанні певних істин, які прописані у міжнародному праві.

Як в ОП коментують участь США у саміті

Від США на Саміт миру поїде віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Радник голови ОПУ наголосив, що ця країна буде на заході представлена на найвищому рівні.

"Сполучені Штати чітко фіксують: "Ми на рівні перших осіб держави будемо присутні на цьому саміті". І представники багатьох ключових країн Європи на найвищому рівні будуть присутні", – сказав Подоляк.

Чи може приїхати Китай

Китай не братиме участі у Саміті миру. Однак може бути й таке, що ця країна передумає в останню хвилину і таки направить свого представника.

Радник голови ОПУ додав, що між КНР та Росією змінилися відносини. Китай – це глобальна держава, а країна-агресорка – має сателітний тип. Саме тому, мовляв, КНР і повільніша щодо внутрішнього обговорення певних важливих ініціатив.

"Для Китаю вкрай важливо не проігнорувати саміт та приїхати, зафіксувати офіційно своє глобальне лідерство: "Ми приїхали. У нас є свої позиції, але ми готові дебатувати, дискутувати, дослухатись, свою позицію або коригувати тощо". Їм треба знайти формат, який дозволить приїхати", – зазначив Михайло Подоляк.

Саміт миру: позиція США та Китаю