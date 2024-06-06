Важливий показовий фактор: хто від США поїде на Саміт миру

У Вашингтоні заявили, що Джо Байден не буде присутнім на Саміті миру у Швейцарії 15 – 16 червня 2024 року. Однак представники США, які поїдуть є не менш важливими у питанні підтримки України.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, зауваживши, що США в будь-якому випадку вважає нашу країну союзником. Україна для США є форматом безпеки.

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Хто від США поїде на Саміт миру

За словами Рашкіна, політика президента США, ймовірно, потребує, аби він був в цей час в іншому місці. Однак варто розуміти, що Байден підтримує Україну. Вся його промова на річниці висадки в Нормандії була про нашу країну, як про союзника.

Однак Байден справді не їде (на Саміт миру – 24 Канал). Кого він посилає на своє місце? Напевно якусь "безглузду людину"? Однак їде віцепрезидент, який є другою людиною на посаді в США. Якщо, не дай Бог, з літнім Джо Байденом щось станеться, на його місці опиниться людина. яка їде на Саміт миру у Швейцарію, віцепрезидент Камала Гарріс,

– підкреслив громадський і політичний громадський діяч із США.

Рашкін розповів, що деякі американці вважають, що саме вона є майбутнім США, тому що, якщо вірити тому, що Джо Байден такий старий, як намагаються довести, то значить наступні чотири роки будуть випробувальним терміном. Можливо, що на Саміт миру їде саме Камала Гарріс для того, щоб вона зрозуміла всю ситуацію в Україні та знала все про нашу країну.

Те, що паралельно з віцепрезидентом Камалою Гарріс поїде радник з національної безпеки Джейк Салліван, то це просто "укол в око" всім тим, які наполягають на тому, що ця людина начебто проти України. Мене це вражає,

– зазначив громадський і політичний громадський діяч із США.

Він також наголосив, що те, що на Саміт миру їде віцепрезидент та радник з національної безпеки є дуже важливо, адже це свідчить про те, що Україна є ключовим фактором безпеки США.

В цей час президент США, аби не "стягувати із себе всю ковдру", відійде в сторону й дасть можливість Україні бути на центральній сцені,

– додав Рашкін.

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